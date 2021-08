JANA (45): Líbil se mi manželův kamarád, ale odolala jsem, jeho žena ne

Jana měla celých dvacet let manželství slabost pro Davida, manželova kamaráda. Nikdy si s ním ale nic nezačala. Jinak tomu bylo ale u jejího muže a Davidovy ženy, což však zjistila až během rozvodu!

Davida znám víc než dvacet let. Poznala jsem ho ještě za svobodna, byl a je dobrým kamarádem mého bývalého manžela. Rozvedená jsem dva roky. Nevěru mého muže jsem neunesla, nebyla zdaleka první, už toho na mě bylo za ta léta moc. A nejen nevěr, ale i křiku a hádek.

David byl manželův kolega z jeho první práce a celé roky také jeden z jeho nebližších kamarádů. Od prvního podání ruky jsem pro něj měla slabost, která trvá dodnes. Moc se mi líbil, přitahoval mě, neskutečně se mi zamlouvala jeho povaha a časem jsem ho záviděla (v dobrém) i Evě, kterou si vzal.

Dle mého byl totiž i úžasný manžel. David byl laskavý, spolehlivý, ve vypjatých situacích nebyl „hysterka“. Dokázal si zachovávat nadhled a vše řešil v klidu, s rozvahou a mnohdy i s humorem. To mi neskutečně imponovalo.

Můj muž měl sice nepřehlédnutelnou jiskru, ale „jiskřil“ úplně jinak než David. Petr byl lovec, byl impulsivní, horkokrevný, vášnivý, výbušný, ale zároveň i zábavný a všude naprosto nepřehlédnutelný. A to mě v mládí pochopitelně přitahovalo. Jenže jak roky přibývaly, bylo soužití s Petrem víc a víc vyčerpávající.

Před dvěma lety, kdy se provalila další jeho bokovka, pohár přetekl a cosi ve mně se zlomilo. S mužem jsme se dohodli na rozvodu. Petr to oplakal, dokonce mi volal, což nikdy předtím neudělal. Ale byla jsem naprosto nekompromisní a také jsem měla vekou podporu mého otce, který dlouhá léta o mém trápení s manželovými nevěrami nevěděl.

Svého nevěrného muže jsem totiž poněkud nepochopitelně chránila a nikomu jsem se nesvěřila. Dobře jsem věděla, že jakmile by se vše dověděl můj otec, je to pro Petra konec. I kdybych v manželství zůstala, táta by Petra jednou pro vždy odepsal. Byla jsem prostě tátova „princeznička“.

Když jsem pak manželovi oznámila, že je konec, a svěřila se otci, Petr pochopil, že mě nemá cenu přemlouvat. Jeho odchod byl rychlý. Když jsem balila poslední Petrovy věci, narazila jsem na flash disk, který jsem nikdy neměla najít. Měla bych nyní stoprocentně klidnější myšlenky. Jenže jsem byla zvědavá. Bohužel!

Na disku byly stovky intimních i docela obyčejných fotek z jakési dovolené, či spíš víkendu, který můj muž strávil s manželkou Davida! Podle oblečení jsem tipovala, že se vše událo asi deset let zpátky.

Tehdy jsme byli s Davidem a jeho ženou i všemi našimi dětmi několikrát na horách i letní dovolené. Až po shlédnutí fotek mi došlo mnoho souvislostí z té doby. Kupodivu mě celé to „skandální odhalení“ už tolik nebolelo, jen nesmírně překvapilo. Bylo prostě nad slunce jasné, že šlo jen o další Petrovu epizodku a vše je už roky pryč.

Sama sobě jsem se nakonec smála; celé manželství se mi David líbil, ale ani ve snu mě nenapadlo, že bych s ním něco měla! Vždyť to byl kamarád mého muže! Ti dva si ale zjevně s něčím takovým nelámali hlavu, natož aby trpělo jejich svědomí. Jestli mě něco na tom všem skutečně překvapilo, tak to, že Petr provedl něco takového kamarádovi, který mu nejednou pomohl a měl ho opravdu rád. Kupříkladu po rozvodu nabídl David manželovi pomoc v podobě bezúročné půjčky, a to přestože věděl, že za rozvod může především Petr. David nás měl oba opravdu rád.

Ani na chvíli jsem nezapřemýšlela nad tím, že bych Davidovi vše řekla – k čemu by to po tolika letech bylo?! Vše odvál čas. Disk jsem pro jistotu vymazala. Jenže tím se náš příběh ještě zdaleka neuzavřel.

Před měsícem jsme se s Davidem potkali v nákupním centru. Nakonec jsme ani jeden nic nenakoupili, sedli jsme si na kávu a povídali si a povídali. Se smíchem jsem mu přiznala, že jsem pro něj měla vždy slabost. David se nesmál. „I já pro tebe, Jani. Jenže jsem byl v těchto věcech jiný než Petr. Evě jsem byl nevěrný za dvacet let jednou. Šlo o trapný jednorázový opilecký úlet, kterého jsem moc litoval, jenže jsem časem zjistil, že Eva to měla úplně jinak. Rozvádět se teď nechci, třetí kluk je ještě malý, ale za pár let mi bude padesát a já vím, že s Evou rozhodně dožít nechci. Už dávno mě nemiluje a ani to nijak neskrývá,“ řekl mi David a pohladil mě po ruce. Neucukla jsem.

Od toho setkání jsme v kontaktu, píšeme si a dvakrát jsme se sešli, je nám spolu moc dobře. K nějaké větší intimnosti ani vyznání však nedošlo, ale přiznám se, že mám menší a menší zábrany. Koho svou zdrženlivostí chráním? Jsem rozvedená, Davidova žena spala s mým mužem a příliš výčitek si s tím asi nedělala, ale i tak mám v sobě nějaký blok.

Přijde mi, že by to nebylo správné. Že zkrátka není správné si začít s ženatým mužem, ať už je jeho manželství jakékoliv. I David to takto vnímá a snaží se držet zpátky, ale nedokážeme si říct, že už se nebudeme vídat. Jsem šťastná i nešťastná, nešťastně, ale neskutečně zamilovaná.