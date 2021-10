JANA (45): Žárlím na přítelovu dceru, je to celá její matka, cítím se odstrčená

Jana má pocit, že se po necelých dvou letech vztahu dostává na druhou kolej. Po první koleji „jede“ dcera jejího přítele – milá, hezká a přátelská Josefína, která je navíc velmi věrnou kopií své matky.

Budu upřímná. Trochu se stydím a jsem naštvaná sama na sebe a zároveň nechápu přítele, že se svou osmnáctiletou dcerou tráví tolik času a sdílí s ní tolik osobních věcí. Tak nějak začínám mít pocit, že mu Josefína nahrazuje to, co mu nedávám já, ale na co byl léta zvyklý se svou bývalou ženou.

Josefína je mimochodem o dvacet pět let mladší kopií své matky Debory. Obě jsou subtilní brunetky s porcelánovou pletí. Subtilní jsou však jen vzezřením, obě jsou až děsivě houževnaté a zdatné, aktivně se věnují horolezectví, běhají, jezdí na různých typech kol, na bruslích, na lyžích, otužují se – jednoduše jsou stále v pohybu a co nejvíce venku v přírodě. Obě jsou vegetariánky a vůbec všemožně alternativní ženy.

Musím přiznat, že ze všech stran slyším, že jsou to „fajn holky do nepohody“. Alespoň tak o nich mluví známí a kamarádi mého partnera včetně jeho rodičů. Ti se ostatně s Deborou, které všichni říkají Deby, čas od času setkávají. Nicméně Debora má nyní o deset let mladšího přítele a působí velmi šťastně – v konečném důsledku mě tedy ničím neohrožuje.

Já sama jsem naprostý opak Deby. Jsem vysoká, dokonce o pár centimetrů vyšší než přítel, mám dlouhé blond vlasy, dlouhé nehty a velmi výrazné ženské tvary. Potrpím si na kvalitní a drahé oblečení a ulítávám na značkových kabelkách.

Když jsme se s Jaromírem poznali a pokukovali po sobě, byl ze mě údajně úplně paf. Byla jsem prý tak jiná než jeho bývalka! A to nejen vzhledem, ale i chováním a prožíváním, což ho prý absolutně uhranulo. Jsem hodně hlučná, s gustem i trochu afektovaná a hysterická (jen ať si okolí dává pozor!), ráda prosazuji svou pravdu a jdu si za svým.

Vyrůstala jsem sama s neustále nemocnou maminkou, nikdo mi zadarmo nikdy nic nedal, vše, co mám, jsem získala vůlí, pracovitostí a někdy i ženskou diplomacií, což Jaromíra dráždilo a přitahovalo.

Jeho rozvod byl rychlý a kupodivu klidný, Debora mu prý řekla, ať si zkrátka vybere, že ho k ničemu nutit nebude, stejně by prý nebyl šťastný, kdyby s ní byl z donucení nebo pod pohrůžkou rozličných ultimát. Navíc jsem údajně nebyla první Jaromírův „úlet“. To jsem se ale dověděla od společných známých, ne od přítele.

Ať je to, jak chce, byla jsem první, kvůli které se partner rozvedl. Byla jsem první, kvůli které koupil nový byt a nové auto. Jednoduše jsem nebyla a nejsem pouze jakýsi „úlet“! Já sama jsem čtyři roky rozvedená. Synové žijí s bývalým mužem a s jeho přítelkyní, oba se tak rozhodli a jsou spokojení, k otci měli vždy blíž. S mladším byl bývalý dokonce i na rodičovské dovolené.

Začala jsem tedy úplně nový život. První náš společný rok s přítelem byl naprosto báječný, měli jsme oči i čas pouze jeden pro druhého, i když s dcerou si přítel často volal a psal. Po roce mi však začalo víc a víc připadat, že Jaromírovi chybí jeho rodina, její rozevlátá atmosféra, společné víkendy na skalách, pod stanem, na vodě, v přírodě. Myslím, že proto začal trávit mnohem víc času s mladší kopií Deby.

Když občas slyším, co všechno ti dva probírají, nemohu uvěřit tomu, že jde jen o otce a dceru! Ale aby to nevyznělo divně, Josefína má přítele, také horolezce, a občas vyrazí s mým partnerem ve třech a někdy dokonce v partě, v níž je i jeho bývalá a její „koloušek“. Já sama nelezu a ani se k tomu nechystám, mám své záliby.

Pochopitelně se snažím být nad věcí a s Josefínou vycházet, mladá slečna se ke mně chová mile a slušně, občas si mě však spolu s tatínkem trochu zlomyslně vychutná. Kupříkladu se mě zeptá na něco, o čem ví, že tomu vůbec nerozumím, a přivede mě tak do rozpaků či jinak trapné situace.

Povětšinou se to týká sportu, hor či focení, případně muziky, kterou mají ti dva rádi. Bývá to takové skryté, avšak velmi rafinovaně ženské rýpnutí – malá pomstička za to, že už není tatínek jen její. Partner to vždy přejde anebo se zasměje a nic neřeší, mě to bývá pochopitelně značně nepříjemné.

Dcera přítele k nám jezdí i na chatu, někdy se svým přítelem, jindy sama. To pak často sedí se svým tátou do noci u krbu, pijí víno, mastí karty a povídají si. Občas u krbu i usnou, hodí si na zem kožešiny a povídají do usnutí. Samozřejmě si v takových chvílích připadám jako třetí kolo u vozu. Vždyť spolu žijeme teprve druhým rokem! Co bude za pár let?!