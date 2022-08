JANA (46): Rozvod mě vyléčil z nemoci a spravil i moje sebevědomí

Janino manželství bylo už roky k nežití. Aférky jejího muže se neustále opakovaly. Jana se konečně odhodlala k rozvodu a bylo to skvělé rozhodnutí! Zachránilo jí sebeúctu i zdraví.

Snad úplně všechno se tehdy zdálo špatně. Po dvaceti letech manželství jsem se s těžkým srdcem rozhodla pro rozvod, muž mi byl opět nevěrný. Banka se v rámci dělení majetku zdráhala převést hypotéku jen na mě, byla jsem pro ni nejistý klient, drobný živnostník a výhledově samoživitelka. K tomu všemu mi hrozila operace, která by mi znemožnila na nějakou dobu pracovat. Ale nakonec vše dopadlo nečekaně dobře.

Naše roky trvající manželství skončilo rychle. Manželovi jsem přišla na další nevěru a cosi ve mně se nevratně zlomilo. Už se mi protivilo cítit se jako hadr na podlahu – použitý na „špinavou práci“ a poté vyždímaný. Byla jsem mu dobrá jen na péči o domácnost, o jeho pohodlí a společného syna. Smetanu pak vždy slízla nějaká milenka.

Mnohokrát jsem manželovi nevěru odpustila, ale další aférka v řadě, navíc s mou kamarádkou, byla poslední kapkou v poháru plném až po okraj. Muž byl zvyklý, že mu vše prošlo, kdysi jsem ho moc milovala, má reakce ho šokovala a urazila. Byla jsem však rozhodnutá, rozzlobená a neoblomná!

K mé kamarádce se Libor odstěhoval během dvou týdnů. Já požádala o rozvod. V den manželova stěhování mi má gynekoložka sdělila, že mám vcelku rizikové buněčné změny na děložním čípku a výhledově mě nemine operace.

Po ní bych měla dodržovat „šestinedělí“ a šetřit se, což příliš nekoresponduje s mou prací masérky a lektorky jógy, která je neustále na nohou. Navíc jsem živnostnice, nemocenskou mám směšnou a dovolenou mi nikdo neproplatí.

Byla jsem vždy odolná a psychicky hodně silná, ale tenkrát jsem se ocitla takřka na dně. V ordinaci jsem se dokonce rozplakala. Má lékařka je ale báječná „baba“, dohodly jsme se, že mi dá pár měsíců, abych se na vše finančně i psychicky připravila.

Samozřejmě jsme se domluvily, že mě bude více sledovat, a také jsem dostala nějaké podpůrné léky na imunitu. Změny na čípku nebyly zatím zhoubné, ale vše se může v těchto případech rychle zvrtnout. Čípek bylo nutné od „špatných buněk“ očistit, jednoduše jej oříznout. Bála jsem se.

Oproti očekávání nebyl můj život po odstěhování manžela plný smutku, strachu a beznaděje, dostavil se i nesmírně příjemný pocit, který jsem neznala. Začala jsem si sebe vážit za to, že jsem se k odchodu odhodlala. Začala jsem si věřit. Zjistila jsem, že si na sebe bez problémů vydělám a vše bez muže zvládám v klidu a bez stresu.

Libor mi často vcelku nevybíravě naznačoval, že si na sebe nevydělám a jsem bez něj naprosto nemožná. Bylo překvapující, že jsem se během tří měsíců po odchodu oklepala a začala vnímat, že ze mě spadla neskutečná tíha. Jako by někdo přeřízl řetěz, který k mé noze poutal kouli a s ní i velkou tíhu.

Jednoduše se mi po odchodu muže ulevilo, nemusela jsem řešit jeho avantýry, výbuchy vzteku i nálady jako na houpačce, když nebylo po jeho nebo když se nějaký románek provalil. Ulevilo se i mému tělu, to střídání slečen v manželově loži neprospívalo ani jemu. Celé roky jsem trpěla nepříjemnými záněty a výtoky. Najednou vše ustalo, byla to úžasná změna.

Psychickému klidu a životní harmonii přispělo i to, že mi banka nakonec schválila převod hypotéky výhradně na mě, aniž jsem musela shánět ručitele nebo byla nucena se nějak domlouvat s bývalým manželem.

Matky samoživitelky – navíc živnostnice – to nemají v tomto směru lehké. Byly to velké nervy, ale byla jsem vytrvalá a nenechala jsem se odbýt, nevzdávala jsem to a hledala každou skulinku. Nakonec mi poradila a pomohla úřednice v bance, kdysi se ocitla v podobné situaci. Byla jsem neskutečně šťastná. Vše se začalo lámat a směřovat k dobrému.

Když mi lékařka po půl roce od doporučení k operaci opět nabírala cytologické stěry a kontrolovala změny na čípku, podivovala se nad tím, že žádné patologie nevidí. Prý se to velmi výjimečně stává, nicméně jsme čekaly ještě na výsledky cytologie. Ty také byly dobré! Lékařka je pro jistotu nabrala nějakou modernější metodou ještě jednou. Opět vyšly dobře!

Rozvod mi prospěl. Ani nyní po roce a půl se v mém těle nic nezměnilo, čípek mám zdravý a různé kvasinkové i jiné infekce úplně vymizely! Osobně jsem přesvědčena, že je to tím, že jsem učinila správné rozhodnutí a mé nemocné „ženství“ se díky tomu uzdravilo, což zní sice bláznivě, ale ani má lékařka se tomu nesmála, naopak jsem dostala pochvalu za skvělý přístup k životu!