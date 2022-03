JANA (51): Opilý přítel sváděl mou dceru. Je alkohol polehčující okolnost?

Stalo se to dvakrát, vždy v opilosti, střízlivý si to Jiří nikdy ani náznakem nedovolil. Jana nic netušila, vše jí řekla starší dcera, až když se měl přítel k Janě nastěhovat.

Po čtyřech letech vztahu jsme se s přítelem dohodli, že spolu vyzkoušíme žít. Jirka balil svůj dosavadní život do krabic a já byla šťastná, že nebudu na stará kolena sama, ale že vedle sebe budu mít muže, s nímž si rozumím a mohu se o něj opřít. Bohužel se vše v posledních dnech šíleně zamotalo a já nevím, jak to rozmotat a co si dál se vztahem a plánovaným stěhováním počít.

Mám dvě dcery, starší Simoně je nyní skoro třicet, mladší Tereze o deset let méně. Když jsme se s přítelem poznali, bylo Terce šestnáct. Rok poté se „to“ stalo poprvé. Tereza je nápadně hezká dívka, bohužel pro ni trochu vyzývavým způsobem. Což pochopitelně není její vina!

Rysy zdědila po svém otci, který je Řek. Terezka je vysoká, má tmavé vlnité vlasy, černé oči, plné rty a nesmírně ženskou postavu. Muži se za ní otáčejí snad už od jejích třinácti let.

Dcera naštěstí není žádná uťáplá naivka, kterou by obloudil kdejaký vilný strýček. Krása, zděděný temperament, „nevymáchaná“ pusa a nadprůměrná inteligence jsou v Terčině podání vražednými zbraněmi. Myslím, že má mladší holčička už zranila či přímo zlomila nejedno srdce. Možná že jedno patřilo i mému příteli.

„Mami, a co Tereza? Nevadí jí, že u tebe bude Jirka bydlet?“ zeptala se mě Simona. Nechápala jsem, proč by to dceři mělo vadit, a také jsem se ihned zeptala, s holkami jsme zvyklé mluvit velmi na rovinu. Mnohdy je to až nepříjemné. Simona se na chvíli zarazila, ale pak jsem se dověděla něco, co se žádná matka dcer dovědět nechce.

Na jedné rodinné oslavě u mých rodičů na chatě, bylo to zhruba rok po mém seznámení s Jiřím, přítel „vyjel“ po Tereze! Údajně ji lapil kdesi cestou z toalety a opilecky blábolil, jak je nádherná a že ji platonicky miluje a loudil, aby mu dala pusu. Dcera ho prý rázně poslala do patřičných míst. Podruhé se to stalo před rokem, opět na rodinné oslavě na chatě, scénář byl podobný. Tentokrát přítel dostal facku.

Je pravda, že jsem si někdy v té době všimla, že je mezi Terkou a Jirkou nějaké napětí, ale časem vše vyprchalo a já to nijak zásadně neřešila. Dcera se mi nesvěřila, důvod jsem se dověděla až nyní od Simony.

„Mami, znáš Terezu, ta je se vším hned hotová. Vše mi řekla jen tak mezi řečí, až když to na ni zkusil podruhé. Výslovně mi nakázala, ať ti nic neříkám, Jirka byl prý namol. Nechtěla ti zkazit hezký vztah,“ dověděla jsem se. Byla jsem pochopitelně v šoku! Co teď?

Velmi teoreticky mohu pochopit, že byl Jirka opilý, ale stále je to má dcera! Navíc by s námi Tereza částečně bydlela… Mám dvougenerační byt a dcera bydlí od svých devatenácti ve své „minigarsonce“, která má vlastní vchod ze společné chodby. Dříve se takové byty s výměnkem pro prarodiče stavěly.

Terka má k dispozici své sociální zařízení, lednici, varnou konvici a mikrovlnku – je hodně samostatná. Ke mně chodí „na návštěvu“, občas na televizi a pravidelně pro jídlo. V posledních týdnech ale často spává i u přítele, s nímž to evidentně myslí hodně vážně.

Je tedy docela možné, že budu za pár měsíců ve velkém bytě sama! I proto jsem se na společné bydlení s přítelem těšila a vítala jej. Jsem zkrátka typ ženy, která nemá ráda samotu. Bohužel je vše nyní vzhůru nohama a já netuším, jak mám s novými informacemi naložit.

S Terezou jsem o všem včera mluvila. Pro ni jde o uzavřenou věc, k níž se nijak nehodlá vracet. O Jirkovi mi řekla, že podle ní není typ muže, který loví mladé holky – to ona prý pozná – spíš se zkrátka napil a nechal se unést. Mně se tento pohled nezamlouvá, i když bych si vlastně moc přála, aby měla Tereza pravdu. Jsem bezradná, může být alkohol polehčující okolnost?