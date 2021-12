JANA (52): Potkala jsem svou první lásku, vídáme se, i když je ženatý

Jana ve vztazích neměla moc štěstí. První lásku jí vymluvili rodiče, další pokusy za moc nestály a manželství skončilo rozvodem. Teď má ale šanci na druhý pokus. Vyjde to tentokrát?

Začalo to obyčejnou procházkou v Krušných horách, kde jsem byla se svou dcerou. Potkali jsme se u restaurace. Stál tam pán v mých letech a usmíval se. Zrudla jsem a vypadala jako zamilovaná puberťačka. Neviděli jsme se totiž skoro čtyřicet let.

Nezmohla jsem se na slovo a z Jiřího jen vypadlo: „Tys mě nepoznala?“ Ale ano, vysoukala jsem ze sebe. Dali jsme si kávu, začali si povídat a já měla najednou pocit, že to, co mezi námi kdysi bylo, není tak úplně pryč.

Jsem rozvedená, ale Jiří je ženatý. Kdykoli mi zavolá, začnu mít takové divné svírání v žaludku. Minulý týden, to u mě byla dcera na návštěvě, zrovna volal. Když jsme spolu dotelefonovali, dcera na mě uhodila: „Mami, proč se chováš jinak než dřív?“

Něco jsem zamumlala a odvedla řeč jinam. Začala mě samozřejmě zpovídat, co a jak… Nechci jí vysvětlovat, že je Jiří ženatý. U té restaurace v horách jsem totiž proměnu svého chování okecala momentem překvapení.

Náš vztah měl kdysi grády a rozchod zčásti zavinili mí rodiče. Jirka se jim tehdy moc nelíbil. Měl dlouhé vlasy, což maminka jako učitelka nemohla skousnout. Navíc šel po gymplu studovat do Prahy a já zůstala v Plzni.

Ale když si to tak uvědomím, měla jsem ho ráda celý život. Vždy jsem na něho vzpomínala s láskou. V osmnácti jsem si říkala, že Jirka je sice fajn, ale co když má pravdu máma, která říká, že takových a lepších potkám ještě několik. Téměř v šedesáti to ale vidím jinak. Vlastně to byla blbost, že jsem Jirku opustila.

On mě opravdu miloval a byl pracovitý a čestný. To ti, kteří přišli po něm, mu nesahali ani po kotníky. Olda měl jen plnou pusu řečí a Tomáš byl to samé v bleděmodrém. Sice jsem se nakonec vdala, ale jak vidno, jsem rozvedená, protože ani můj manžel za moc nestál.

S Jirkou se vídáme jednou za čtrnáct dní. Vždy si něco doma vymyslí a přijede na víkend ke mně. Já pak trnu hrůzou, aby náhodou nepřišla bez ohlášení dcera. Je mi s ním fajn, ale vadí mi, že je ženatý…

Zatím jsme se o tom nebavili, užíváme si jeden druhého. Vlastně se bojím téma „my dva“ otevřít. Na druhou stranu jsem šťastná, že jsme se znovu potkali. Mám najednou mnohem více energie, vše mi přijde snazší a svět je kolem zase růžový, jako když mi bylo osmnáct.