JANA (52): Strašák jménem přechod? Pro mě ne, já konečně pořádně žiju!

Jana neustále slýchala, jak menopauza ženě změní život od základu. Sousedka i kamarádky totiž myslely, že s přechodem všechno hezké končí, jenže Jana je přesvědčila o opaku.

Když mi sousedka, se kterou se známe už léta, lamentovala při každém našem setkání, jak jí ten zatracený přechod bere vitalitu a sílu, jak trpí neuvěřitelnými návaly, potí se a ztratila zájem o manželské radovánky, pomalu, ale jistě jsem se jí začala vyhýbat. Koho by bavilo poslouchat hořekování o nějakém přechodu? No jo, jenže to jsem nemohla tušit, že mě za pár let přemůže taky. Přechod. Už ten význam slova chápu. Přecházíme z ženy do stařeny…

Velice brzo jsem zjistila, že se čím dál víc začínám potit i já. Že mám návaly horka, i když je venku pod nulou. A co víc, že mi nic neříká sex. S manželem jsme už nějakou dobu žili spíš jako bratr se sestrou a vlastně mi to tak i vyhovovalo.

Jinak to ale bylo jedním slovem peklo. Tělo prostě přestalo fungovat tak, jak jsem byla zvyklá, a to mě dost znervózňovalo. Jenže pak jsem poznala Mirka. Automechanika, ke kterému jsem musela do vedlejší vesnice dovézt auto – evidentně taky v přechodu. Nechal mě tam jet můj muž, kterému se nechtělo od rozluštěného sudoku a mně se už nechtělo čekat. Osud? Možná.

Větru, dešti a lásce neporučíš. Většího sympaťáka než Mirka, navíc se smyslem pro humor, jsem za svůj život nepotkala. A tak se z jednoho nevinného kafe v dílně stalo pravidelné setkávání u něj doma. Pozor, ve vší počestnosti.

Mě prostě nejvíc bavilo to hodinové povídání, měli jsme tolik společných témat! Tohle jsem s žádným chlapem nezažila. Mirek mě ze všech těch neduhů, které mi přechod přinesl, postupně dostal. Naučil mě, že všechno, ale opravdu všechno, je především v hlavě.

Ano, návaly sice pořád sem tam mívám, ale to, že se na mě občas valí, ještě neznamená, že mám život za sebou. Že umřela moje touha milovat. A milovat se.

S manželem, se kterým jsme opravdu žili jen vedle sebe a ne spolu, jsme se dohodli na odloučení. Zřejmě jsem se dost změnila, čehož si všiml nejen on. Kamarádky si mě dobíraly, že to je poslední výkřik ženství před tím, než půjdu do hrobu, ale stejně si pořád myslím, že mi trochu závidí.

Komu se podaří ještě v padesáti najít partnera? Když vidím ty mladé, jak jsou zalezlí doma u počítačů, je mi jich líto. Ano, kvůli koronaviru se svět trochu zastavil, ale právě proto chci teď konečně trochu žít. A nedopustím, aby mi v tom něco bránilo. Ani covid, ani přechod.

S Mirkem se vídáme, kdy se nám zachce. On má svůj domek, já byt, kde jsem zvyklá. Když mám náladu a chuť, pozvu ho na dobrý oběd. Někdy přespí, jindy se vrátí k sobě. Co bych chtěla vyzdvihnout, je ale sex. Od nevinného povídání u vína došlo po čase i k němu.

Kdyby mi někdo před deseti lety řekl, že po padesátce ještě zažiju takové vzrušení, nevěřila bych mu ani slovo. Přechod přece bere chuť na sex, slyšela jsem všude. Možná ano, ale když potkáte chlapa, který vám vlije novou krev do žil a to ženství ve vás dokáže znovu probudit, je rázem po přechodu.

Přesně, jak Mirek říká, je to všechno v hlavě. Tam „dole“ to určuje prostě chlap, o tom jsem už přesvědčená. Kolikrát se i červenám, když si vzpomenu třeba v obchodě na to, co jsme s Mirkem dělali po ránu.

Líbí se mi, že si před ním už na nic nemusím hrát. Nezatahuju při sexu břicho, nekontroluju se. Je mi jedno, že mě vidí bez make-upu, neřeším, že je o čtyři roky mladší a mohl by mít v posteli klidně třicítku.

Celý život jsem se hodnotila a srovnávala s jinými ženami. Po přechodu tohle všechno zmizelo. Jsem víc svobodnější, neřeším, že jsem si ke kafi dala o dva štrúdly navíc. Se svým přechodem už nebojuju.

Jasně, že pokaždé nemám náladu, ale právě proto se s Mirkem nechceme sestěhovat. Možná i proto má o mě pořád tak velký zájem. Kamarádky se mě ptají, jak dlouho chci „takhle“ žít. A já jim říkám: „Co nejdýl to půjde!“