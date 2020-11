Jana Dítětová: Vystřídala 5 mužů a byla nežádoucí osobou

Vinklář ji opustil v bačkorách

Narodila se v roce 1926 v rodině plzeňského hospodského. V hospodě si taky poprvé vyzkoušela, jaké to je hrát. Její debut sklidil velký úspěch. Ve třicátých letech se přestěhovali do Prahy a Jana začala chodit do herecké školy E. F. Buriana. V šestnácti si jí všiml režisér Miroslav Cikán a obsadil ji do filmu Karel a já. Když se pak objevila v romantické komedii Martina Friče Prstýnek, nesmazatelně se zapsala do srdcí diváků.

Poprvé se Jana provdala hned po válce za režiséra a scenáristu Vladimíra Vlčka. Byl to kovaný komunista, který ji neustále přesvědčoval o světlých zítřcích. Jaký to pro ni musel být šok, když emigroval!

V pražském Realistickém divadle pak potkala Josefa Vinkláře, v němž našla druhého manžela. V roce 1955 se jim narodil syn Jakub, který je dnes malířem. Manželství ale netrvalo dlouho, po třech letech Vinklář odešel z bytu jen v bačkorách a už se nevrátil. I potom ale zůstali přáteli.