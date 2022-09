JARKA (41): Po sexu se mi chce brečet. Podle doktora je to léčitelná nemoc

Náročný proces umělého oplodnění Jarku s manželem hodně sblížil. Byl to velký nápor na jejich psychiku a celý život. Novorozené dítě je nyní pro ně velký štěstím a splněným snem. Trápí je však Jarčiny stavy, které má po každém sexu. Chce se jí brečet a cítí se smutně a nešťastně.

Myslela jsem si, že to, co prožívám po téměř každém sexu, je tak nějak normální. Tedy až do chvíle, kdy mě můj gynekolog vyvedl z omylu. Postkoitální dysforie. To je nemoc, kterou trpím.

Říkala jsem si, že v dnešní době je všechno nějaká nemoc. Jen aby bylo co léčit a farmaceutické firmy se zase napakovaly. Když jsme si ale o tom s doktorem chvíli povídali, všechno jsem pochopila a začalo mi to dávat smysl.

Už nějakou dobu mě a vlastně i mého manžela hodně trápí fakt, že skoro po každém sexu se mi chce brečet. Začalo se mi to dít několik měsíců po porodu. S manželem jsme se o miminko dlouho snažili. Prošli jsme si doslova peklem a několik pokusů o umělé oplodnění nás hodně psychicky i fyzicky vyčerpalo.

Byly chvíle, kdy jsme si s manželem byli hodně blízcí, ale také dny, kdy jsme se nesnášeli. Po dlouhých sedmi letech jsem konečně otěhotněla a za dalších devět měsíců jsem porodila krásnou holčičku. Nějakou dobu po porodu mi chyběl sexuální apetit. Když se mi vrátil, měla jsem vždy po sexu hodně smíšené pocity.

Po každém orgasmu se mi změnila nálada a zažívala jsem ohromný příval smutku. Chtělo se mi brečet a křičet. Nevěděla jsem, proč se mi to děje. Cítila jsem úzkost, a přestože jsem se s manželem chtěla milovat a moc jsem po něm toužila, konec byl vždy stejný.

Nemohla jsem se mu dívat do očí a mluvit s ním. Uzavřela jsem se do sebe a chtělo se mi brečet. Zpočátku to byly jenom výjimečné stavy. Po několika měsících se to ale stávalo pravidelně. Manžel se na mě za to začal zlobit a moje pocity bral osobně. Já jsem mu však nedokázala vysvětlit, proč to tak mám.

Můj muž mi i několikrát říkal, abych si zašla k psychologovi. Že to není normální, že se mi chce po sexu brečet. Já jsem se s tím chtěla poprat sama, protože přece dokážu pochopit samu sebe a srovnat se se vším.

Trvalo to ale moc dlouho. Manžel mě pak v posteli začal odmítat s tím, že se nebude zase dívat na to, jak mám slzy v očích a trápím se. To mě donutilo zajít si ke gynekologovi a konečně se někomu se svým problémem svěřit.

Stav, kdy se vám chce po orgasmu brečet, cítíte se smutná, unavená, bez energie, máte pocity úzkosti – to je postkoitální dysforie. Můj gynekolog o ní slyšel jen v odborných studiích a příručkách, ale s konkrétním případem se ještě nikdy nesetkal.

Podle něj to může být pozůstatek toho všeho, čím jsme si prošli, než jsme otěhotněli. Svou roli v tom může hrát také porod, který je pro některé ženy hodně silný psychický a citový zážitek. Doktor mi slíbil, že na tom budeme společně pracovat a pokusíme se můj problém vyřešit.

Dostala jsem nějaké léky. Dalším krůčkem k vyléčení může být právě moje zpověď. Může to být můj odkaz pro jiné, kteří trpí stejnou nemocí a nevědí o ní stejně jako já.

Podle doktora je důležité všechno si přiznat a pochopit své pocity. Mluvit o nich s ním a především se svým manželem. Nebát se toho. Fakt, že se mi chce po sexu brečet, by neměl ani jeden z partnerů brát jako projev něčeho negativního vůči tomu druhému.

S manželem to nyní bereme jako velkou výzvu. Mám teď pocit, že spolu už zvládneme všechno. Přece můžeme mít klidný a bezproblémový život, když už jsme si toho tolik protrpěli!