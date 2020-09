Jarmila si myslela, že dokáže vztah s milencem udržet ve fyzické rovině. Přestože se to na začátku zdálo jako skoro nemožné, teď začíná k milenci cítit něco víc. Její manžel navíc začíná mít tušení, že se něco děje.

Milenecký vztah jsem měla vícekrát

S Jardou jsme manželé skoro třicet let. Potkala jsem ho na jedné vesnické zábavě ještě v době, když jsem studovala. On byl o pár let starší, zkušenější a já se do něj okamžitě zamilovala.

Nedlouho na to jsme se vzali a měli tři děti. Ty jsou již pryč z domu kromě nejmladší Evičky, která letos odmaturovala. Myslím, že já i Jarda bychom naše manželství označili za šťastné. Lidsky si rozumíme, moc se nehádáme a na hlavních věcech ohledně výchovy dětí jsme se vždycky shodli.

Manželství po letech

Samozřejmě v ložnici nám to nefunguje, jako když jsme byli mladí, ale žádný průšvih to také není. Nebudu si tady hrát na svatou, za těch skoro třicet let jsem měla pár dalších milenců. Nebylo jich mnoho a vždycky jsem dělala všechno pro to, aby to neohrozilo fungování naší rodiny.

Nemám stoprocentní důkazy a zcela upřímně – nikdy jsem po nich raději nepátrala, ale jsem si téměř jistá, že Jarda to měl podobně a měl nějakou tu milenku. Kdo ví, možná i z toho důvodu jsme spolu vydrželi tak dlouho.

Mladší milenec

Na konci loňského roku k nám do práce nastoupil Slávek. Je to typický ajťák, příliš nedbá na svůj vzhled, a přestože mu je přes čtyřicet, tak je svobodný a bezdětný. Když jsem ho potkala poprvé, v životě by mě nenapadlo, že bych s ním něco mohla mít.

Na firemním večírku jsme však seděli vedle sebe a já s údivem zjistila, že Slávek je vlastně docela milý a vtipný společník. Celý večer jsme se bavili jen spolu a po večírku jsme spolu skončili v posteli. Myslela jsem, že tím to pro nás oba také končí, že to je jen jednorázová nevěra.

Jak ukončit vztah s milencem?

Jenomže Slávek mě od té doby neustále uhání. V práci hledá důvody, proč za mnou zajít, a snaží se mě přemlouvat, abychom se vídali i ve volném čase. Mně se to ze začátku příliš nelíbilo, ale nakonec mě zlomil.

Teď na něj nemůžu přestat myslet. I když jsem doma s Jardou, tak si píšeme nebo tajně voláme a mně to začíná přerůstat přes hlavu. Manžel podle mě začíná něco tušit, ale zatím nic neřekl. Nevím, co mám dělat.

Se Slávkem se cítím chtěná a mladší, ale nejsem si jistá tím, že to může mít nějakou budoucnost. Jardu mám stále moc ráda a nedokážu si bez něj svůj život představit. Vím, že to takhle dál nejde. Vztah s milencem ukončit ale také nechci. Musím něco udělat, ale ani jedna varianta mi teď nedává stoprocentně smysl.