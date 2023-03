Jarní alergie: Jak ji poznat, které pyly ji způsobují a jak proti ní bojovat

Rýma, oteklé oči, kýchání, svědění, pálení v nose. Ten, koho trápí jarní alergie, pozná doslova na vlastní kůži, že jaro je ve vzduchu. Znáte tyto nepříjemné pocity? Přečtěte si, jak při alergii postupovat, které konkrétní pyly mohou alergii způsobit a jaká pravidla je třeba dodržovat, aby vám bylo lépe.

Co je alergie a jak se projevuje

O alergii hovoříme v případě, kdy imunitní systém přehnaně reaguje na látky (tzv. alergeny), které se v našem okolí vyskytují skoro všude. Nejčastěji a nejvíce nás trápí pyly, dále potraviny, plísně, hmyzí bodnutí, zvířata a další. Kvůli nim (a nejen kvůli nim) se u vás mohou projevit následující příznaky:

rýma

oteklé oči

kýchání

svědění

pálení v nose

kašel

tmavé kruhy pod očima.

Jak si poradit s jarními alergiemi? Podívejte se na video:

Jarní alergie: Které pyly a v kterém měsíci ji způsobují

Během jarních měsíců je ovzduší nasyceno velkým množstvím pylů převážně z dřevin, a pokud alergii způsobují právě ony, hovoříme o tzv. pylové či sezonní alergii, jež je příčinou tzv. sezonní alergické rýmy. Nejčastěji se dává do souvislosti s jarním obdobím (viz následující přehled pylů), ale ve skutečnosti trvá až do podzimu. Začátkem léta se objevují pyly obilí, trav i plevelů, na vrcholu léta a v časném podzimu je střídají pyly bylin a spory plísní.

Březen: bříza, dub, jilm, líska, olše, tis, topol, vrba

Duben: borovice, bříza, buk, cypřiše, dub, habr, jasan, javor, jilm, jírovec, líska, olše, ořešák, platan, tis, topol, vrba, drnavec, pampeliška, řepka

borovice, bříza, buk, cypřiše, dub, habr, jasan, javor, jilm, jírovec, líska, olše, ořešák, platan, tis, topol, vrba, drnavec, pampeliška, řepka Květen – borovice, bříza, buk, cypřišovité druhy, černý bez, dub, habr, jasan, javor, jilm, jírovec, lípa, ořešák, platan, vrba, drnavec, jitrocel, kopřivovité byliny, pampeliška, řepka, šťovík, bojínek, lipnice, psárka, srha, žito.

Jak se pozná alergie

Vodnatá rýma, pálení a slzení očí, kýchání – když se tyto projevy objevují často, běžte k lékaři. Ten vám dá žádanku na alergologii, kde sadou testů zjistí, který konkrétní alergen vás trápí. Teprve pak je možné najít opravdu účinný lék na vaše potíže. Testů se nebojte, nebolí, a čím dřív je podstoupíte, tím líp. Riziko alergie je totiž v tom, že se může až ve třetině případů zvrhnout k astmatu. Pokud alergii zanedbáte, budete citliví na stále více alergenů a také reakce vašeho těla budou čím dál silnější.

Co vám při alergii pomůže? Držte se těchto pravidel!

Jakmile přijdete domů, dejte si sprchu, která vás zbaví pylových zrnek na pokožce i ve vlasech.

Převlékněte se do jiného oblečení. Pyl ulpívá i na látkách a zbytečně by vás dráždil.

Využijte byliny, které zmírňují projevy sezonních alergií.

Během jarních měsíců větrejte o něco méně, abyste zabránila vstupu alergenů do obydlí. Nejlepší je větrat po dešti a hned po ránu. Pomoci může i kvalitní čistička vzduchu.

Pylů v domácnosti se zbavíte častějším vysáváním koberců a mytím podlah.

Sledujte pylové zpravodajství, a pokud to půjde, zdržujte se v době, kdy je koncentrace pylu v ovzduší příliš vysoká, což bývá nejčastěji dopoledne, v uzavřených místnostech.

Příčinou nebo přitěžujícím faktorem sezonní alergie mohou být také roztoči. Těm se daří zejména v matracích a ložním prádle. Jednou za čas vyperte peřiny a polštáře alespoň na 60 °C a matrace důkladně vyčistěte.

Vhodné je také zároveň použít některý z přípravků proti roztočům.

Nepodceňujte ani životosprávu. Snídejte, dbejte na to, abyste měla dost vitaminu C, který posílí imunitní systém. Ten pak bude schopný lépe bojovat proti projevům alergie.

Odpočívejte a zkuste hodně spát. Pokud budete unavení, projevy alergie se mohou výrazně zhoršit.

Kdo a proč má alergii?

Sezonní alergie trápí v České republice patnáct procent populace. Obyčejně se projeví v předškolním věku či v pubertě, zkrátka do dvaceti let. Rozhodně to ale není pravidlo, potíže mohou začít i mnohem později. Co alergie způsobuje? Důvodů je několik – genetické dispozice, matčin věk v době těhotenství, kouření, chování domácích mazlíčků v bytě nebo třeba pobyt ve špatném životním prostředí.

Jak si s alergií poradit? Využijte vše, co se nabízí

V první řadě je potřeba navštívit lékaře. Možná jste nevěděla, že alergeny můžete nejen vdechovat, ale i vstřebávat kůží. Takže všichni, kteří trpí silnější formou alergie, by se měli natírat speciálními antialergickými krémy a emulzemi. V lékárnách je k mání řada dalších podpůrných preparátů, například výtažky ze žampionů, černého kmínu nebo žvýkačky proti alergii. Účinné jsou i nosní spreje, například z mořské vody či vincentky, které napomáhají tomu, aby se nos průběžně čistil.