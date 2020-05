Jarní boty s volnou patou slingbacks: Kde seženete ty nejhezčí a za kolik?

Boty s volnou patou neboli slingbacks jsou na jaro ideální. Není v nich vedro ani zima, hodí se ke všemu a vypadají skvěle s podpatkem i bez ve stylu balerínek. Kde právě teď pořídíte ty nejžhavější kousky? Inspiraci najdete v galerii.

K roztrhaným džínám i k midi sukním

Sexy, drzé a zábavné, to jsou boty s volnou patou. Cyklicky se vrací do módy každých pár let a momentálně se už nějakou dobu drží na výsluní. Možná oprášíte ty, které máte v botníku už od devadesátých let, možná je ale na čase poohlédnout se po nových, které se budou dokonale hodit k vašemu šatníku.

Blogerky slingbacks často používají jako okrasu svého outfitu. V takovém případě je třeba zvolit jednoduché oblečení, které od bot nebude odvádět pozornost. Boty s volnou patou se však hodí téměř ke všemu. Skvěle vypadají k otrhaným džínám s kratšími nohavicemi, midi sukním či maxi šatům nebo kalhotám typu chinos. A to jak ty s podpatky, tak bez nich. Které si vyberete vy?

Inspirujte se 50 kousky v naší galerii!

Než vyrazíte na nákupy, můžete si ceny těchto bot porovnat i tady