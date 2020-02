Jarní detox podle přírody: Proč a co jíst a pít

Klíčené je nejlepší

Nejlepší, co na jaře můžete udělat, je vyrazit do co nejčistší přírody a natrhat si všechno, co začíná rašit ze země, a přidávat to do jídla – mladé listy pampelišek, sedmikrásky, listy kopřiv, ředkvičky a saláty nebo si doma nechat naklíčit vlastní dobroty (čočku, hrách, řeřichu).

Velkou sílu budou mít kopřivy – na čaj, coby odvar na spláchnutí vlasů po umytí, do velikonoční nádivky; do polévek, omelet a karbanátků můžeme přidat ptačinec žabinec, kozlíček polníček a další zelené poklady z přírody.