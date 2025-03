Solná očista

Patří k elementu země i vody a při rituální očistě hraje důležitou roli. Dokáže do sebe totiž nasát kletby a také zbytky negativních emocí. Můžete použít himálajskou sůl, stačit vám ale samozřejmě bude obyčejná mořská sůl. Nasypte ji (čím více, tím lépe) do lavoru a naplňte teplou vodou. Až se všechna sůl rozpustí, namočte do roztoku hadřík a omyjte jím všechny povrchy – hlavně dveře, prahy a okna. Pro silnější účinek přisypejte i bylinky nebo přidejte pár kapek bylinného éterického oleje.

Jak se provádí vykuřování? Podívejte se na video:

Samotnou sůl pak můžete nasypat do rohů nebo jí naplnit misku a nechat přes noc působit uprostřed místnosti. Pro silnější účinek můžete dát do misky také hořící bílou svíci. Tu ale nikdy nenechávejte hořet bez dozoru. Sůl pak vyhoďte do popelnice nebo ji spláchněte.

Sůl se využívá i jako ochrana před působením zlých sil. Pomáhá, když ji nasypete na práh u vchodových dveří a na parapety oken. Poté můžete provést magický rituál, při němž se ze soli vysype ochranný kruh. Dále v soli můžete nabíjet různé předměty jako magické kameny, kyvadla nebo amulety.