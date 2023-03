V pondělí 20. března 2023 nastává jarní rovnodennost. Slunce se vrací, přichází rovnováha světla a tmy, což je čas jako stvořený pro očistu a nový začátek. Využijte tento magický pondělek, kdy bude den stejně dlouhý jako noc, ke zvýšení vlastní energie a zbavení se negativních myšlenek. Poradíme vám, jak na to.

Silný den Den jarní rovnodennosti je nabitý silou a energií. Pokud to půjde, v pondělí si přivstaňte, abyste nepropásla východ slunce, které v našich končinách vyjde v 6:04. Pokud to nestihnete, vychutnejte si jeho západ v 18:12. Vlastní rovnodennost pak nastává ve 22:24 hodin. Slunce v tento den vstupuje do znamení Berana, a ač to podle počasí nemusí vypadat, nastává první jarní den. Už v pradávnu si lidé uvědomovali, že se jedná o významný den, v mnoha kulturách to byl začátek nového roku. Ve starověké Babylonii na základě sledování slunovratů a rovnodennosti vytvořili první kalendář. Jarní rovnodennost slavili Keltové, Germáni, Mayové, Řekové i Římané. Tento den je počátkem kalendáře zřejmě nejstaršího existujícího náboženství – zoroastrismu. Křesťané pak od stejné události počítají Velikonoce. V Evropě s příchodem jara končilo období zimního strádání, naši předci slavili jarní rovnodennost jako svátek nového života a plodnosti. Lidé očišťovali sebe i svá obydlí, topily se Morany, zapalovaly ohně a na okraje polí nebo zahrádek se zapichovaly rozkvetlé kočičky, aby ochránily úrodu. Kočičky ostatně dodnes hrají u křesťanů důležitou roli na Květnou neděli. Byla by zkrátka škoda, kdybyste i vy nevyužila tento den k novému začátku a očistě. Jak tedy na to? Zkuste následujících sedm rituálů TIP NA VIDEO: Jak se s příchodem jarní rovnodennosti očistit? Zkuste jarní detox

Omládněte po koupeli Už naši předkové věřili, že jim pevné zdraví zajistí magická rituální koupel v ranní rose či v potoce. Pokud máte tu možnost, najděte si soutok více pramenů či potoků. Tady je očistná síla vody největší. Kromě toho, že vás asi bude odrazovat počasí a studená voda, dalším kamenem úrazu by mohla být denní doba. Rituál by totiž měl proběhnout ráno ještě za tmy a potichu bez mluvení. Pokud se překonáte, dočkáte se odměny. Voda odnese vše špatné a nepotřebné. Omládnete a naberete novou energii. Nemáte odvahu lézt do ledové vody, když je pod nulou? Naprosto to chápeme, ale i pro vás existuje řešení. Rituál mexických čarodějů spočívá v tom, že pod vodu ponoříte pouze nohy po kotníky. Točte se dokola a přitom si představujte, jak z vás odchází vše, čeho se chcete zbavit.

Očistěte svůj domov Doma si zapalte svíčku. Na chvíli se zastavte, sedněte si k ní a požádejte ji o očištění svého domova. Dobře poslouží také vykuřovadlo nebo odvar z nejsilnější očistné byliny, bílé šalvěje. Můžete zapálit i oheň v krbu.

Vytvořte si domácí oltář Možná to zní bláznivě, ale nenutíme vás vytvářet si oltář předků s jejich fotografiemi, i když proč ne. Spíš se zastavte a vytvořte si místo, které shromáždí pro vás důležité a příjemné věci. Už tento akt sám o sobě vás donutí se zamyslet nad tím, co je pro vás důležité a co vám dělá dobře. Ať už jsou to květiny, vonné tyčinky, svíčka, kamínky nebo třeba právě fotky milých osob, které nemohou být s vámi. Už samotná tvorba oltáře je posvátná, soustředíte se na něco, co je na první pohled neefektivní, nesmyslné, měla byste vařit večeři, dát prát prádlo, a vy si místo toho hrajete s větvemi. Zklidníte se a otevřete prostor snění.

Sněte Dopřejte si chvíli času na to, abyste snila. Začíná jaro, pak přijde léto. Po čem letos toužíte? Co byste chtěla podniknout? Kam byste chtěla jet? Nebo raději chcete letos předělat zahradu? Nově vymalovat kuchyň? Začít od září studovat? Cokoliv, co vám udělá radost, stojí za to, abyste o tom alespoň snila. A možná to pak díky tomu i zrealizujete.

Udělejte si čas na své blízké Zklidnila jste se a dopřála si čas sama pro sebe? Zkuste si najít chvíli i na své blízké. Kdy jste se jich naposledy ptala, o čem sní? Už to, že se na to druhých zeptáte, jim dodá pocit důležitosti, zájmu a péče a udělá jim dobře. Každý si chce připadat výjimečný, a když může hovořit o svých plánech, vychutnává si pozornost, které se mu dostává. A třeba zjistíte, že toužíte všichni po stejných věcech, které navíc můžete uskutečnit.

Uvařte si zelenou večeři Kde jinde plánovat a snít než u společného jídla. A protože přichází jaro, uvařte něco zeleného. Pokud nezkusíte venku natrhat mladé zelené bylinky, kopřivy, husí nohu či další, alespoň kupte v obchodě pažitku nebo špenát.