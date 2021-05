Jarní šaty s dlouhým rukávem: Kousky, které budou slušet všem typům postavy

Teplé jarní počasí si letos dává poněkud načas, předpověď na následující dny však už konečně začíná vypadat slibně. Také se těšíte, až konečně odhodíte několik vrstev teplejšího oblečení, ale zároveň se bojíte, aby vám v letních šatech nebyla zima? Máme pro vás řešení! Inspirace v galerii v úvodu článku.

Květinové vzory i jednobarevné

Pro nevyzpytatelné počasí, kdy je ráno poměrně chladno, zato odpoledne se do toho sluníčko pořádně opře, jsou ideální midi nebo maxi šaty s dlouhým rukávem. Letos jako už v předchozích sezónách jsou nejvíc oblíbené květinové motivy, jednobarevné kousky jsou ale také velmi slušivé. K šatům teď na jaře můžete zvolit tenisky, conversky či espadrilky, chcete-li jít trochu do punku, nazujte kotníčkové šněrovací boty. Se vzrůstajícími teplotami pak můžete uzavřenou obuv vyměnit za páskové sandálky, žabky nebo pantoflíčky, případně za sandálky na platformě.

Které šaty lichotí každé postavě? Podívejte se na video:

Chladnějších rán se také nemusíte bát. Přes šaty totiž stačí přehodit křiváka nebo džínovou bundu a trendy outfit je na světě. A pokud si myslíte, že v létě či na podzim šaty nevyužijete, mýlíte se! V letních dnech je oceníte zejména tehdy, až to přeženete s opalováním a budete potřebovat rozpálenou pokožku schovat pod chladivou látkou. Na podzim pak můžete šaty zkombinovat s oversized sakem, nebo dokonce s parkou, a vyrazit tak do města nebo do práce.

Inspiraci najdete v naší galerii!