Marně přemýšlíte, kdy jste vlastně kosmetickou taštičku naposledy čistila? Dost pravděpodobně na ní bude znát, že už to nějaký ten pátek bude. Pokud je látková, hoďte ji do pračky, u ostatních materiálů použijte houbičku a čisticí prostředky. Nezapomeňte také důkladně vyprat štětce a buď rovnou vyhodit a pořídit novou, nebo také vyprat houbičku na make-up!

Některé kosmetické produkty, které jste využívala přes zimu, dost pravděpodobně v následujících měsících nenajdou uplatnění, vyměňte je proto za vhodnější přípravky. Hutný pleťový krém prohoďte za lehkou hydratační bázi, krycí make-up zase za BB nebo CC krém. V horkých letních dnech nebo u vody nejspíš využijete víc voděodolnou řasenku než klasickou, což se týká i ostatních líčidel. Do kosmetické taštičky přihoďte také speciální matující papírky na obličej, které odvedou pot, a osvěžující mlhu ve spreji .

Vsaďte na minimalismus

Také to máte tak, že s přicházejícím jarem a později létem se nejen zbavujete vrstev oblečení, ale také nechcete všude tahat velkou kabelku a vystačíte si s malou? Do té je však těžké vtěsnat objemnou kosmetickou taštičku. Zkuste proto být minimalistka a omezte se jen na pár produktů. Později využijte letního opálení a odložte na nějakou dobu make-up. Prospěje to i vaší pleti, protože se jí bude lépe dýchat. V létě pak nebývá potřeba ani výrazné líčení, postačí vám tužka na oči a víčka můžete pouze přetřít bronzerem nebo rozjasňovačem, aby váš pohled zářil. A neobejdete-li se bez rtěnky, můžete ji využít zároveň jako tvářenku. Pak už vám stačí jen pár nezbytností a uvidíte, jak se vám kosmetická taštička zmenší!