Jarní větrovky, šusťákovky a parky: Bundy, které užijete ve městě i v přírodě

Letošní aprílové počasí si s námi pěkně zahrává a opravdu hřejivé teploty nám nechce jen tak dopřát. Pokud ale chcete i tak chytat první sluneční paprsky a táhne vás to ven, je zapotřebí se dobře vybavit. Jarní bunda je nezbytnost, a pokud se hodí jak do města, tak do přírody, je to ideální! Inspiraci najdete v galerii v úvodu článku.