Jaro je tu. Medvědi už jsou vzhůru! GALERIE

Medvědy ušaté chová ZOO Chleby od roku 2018, a tak zde proběhlo již jejich šesté nocování. Délka spánku a doba probuzení jsou dobrou předpovědí, jak se bude počasí nadále vyvíjet. A vypadá to slibně!

Trojice (samice Angara, samec Balu a jejich dcera Míša) se k zimnímu odpočinku loni uložila na sklonku října a postupně se medvědi začali probouzet na přelomu února a března. Ve svých brlozích tak strávili třetinu z celého roku. To je výrazný rozdíl oproti předchozímu roku, kdy kvůli nezvykle vysokým prosincovým teplotám zimovali pouze dva měsíce.

I medvědi v zoo se musejí připravovat na zimu

Příprava na zimní odpočinek vyžaduje od chovatelů vytvoření podmínek blízkých přirozenému rytmu přírody, což zahrnuje zásadní úpravy v medvědím jídelníčku. Během léta si medvědi pochutnávají na zelenině, ovoci, trávě, listech, semenech a doplňkově dostávají mléčné výrobky, menší množství masa a oblíbené králičí kůže. Bohatá letní strava umožní tvorbu dostatečných tukových zásob. S příchodem podzimu chovatelé krmnou dávku postupně snižují, a jakmile jsou medvědi připraveni na spánek, přestanou je krmit úplně.

Velké přípravy se týkají také prostoru, kde medvědi zimu přečkají. V přírodě si hledají vhodné úkryty zajišťující bezpečí i ochranu před počasím – skalní jeskyně, prostory pod kořeny velkých stromů či vývraty. V zoo jsou brlohy vytvořené uměle, jedná se o velké bedny umístěné v pavilonu. Letošní zimování bylo pro chovatele velkou výzvou, protože chystali společný brloh pro Angaru a Míšu, která téměř dosahuje velikosti dospělé medvědice.

„Museli jsme postavit bednu přiměřeně velkou, aby se do ní pohodlně vešly obě medvědice, nemohly ji zničit nebo přesunout, a zároveň my s ní mohli manipulovat. Nakonec byla tak bytelná, že jsme s ní ani v pěti lidech nepohnuli, ale medvědicím se zamlouvala,“ přiblížil jednu z těžkostí zimování Jaroslav Dufek ze ZOO Chleby.

Přestože jsou medvědi ušatí nejakčnějším druhem ze všech medvědů, jejich návrat do běžného života je pomalý. „Medvědy už pouštíme do výběhu, jsou ale dny, kdy se jim ven vůbec nechce. Necháváme to na nich a dopřáváme jim klid. Návštěvníci si tak na jejich řádění musejí ještě počkat,“ doplnila Karolina Dufková ze ZOO Chleby.

Věděli jste, že: