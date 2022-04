Jaro se hlásí! Tomatová polévka s medvědím česnekem podle Koko

Sezóna medvědího česneku, který v posledních letech zažívá svůj boom, už na mnoha místech začala. Pronikavě vonící zelené listy přidejte do tomatové polévky podle receptu blogerky Koko v úvodním videu tohoto článku.

Ingredience

3x 400 g plechovka loupaných rajčat (ideálně cherry)

500 ml vývaru (zeleninový nebo kuřecí)

1 velká banánová šalotka nebo červená cibule

3 stroužky česneku

2–3 řapíky celeru

2 bobkové listy

4 lžíce olivového oleje

sůl

čerstvě mletý pepř

25 g medvědího česneku

cukr na dochucení, pokud je potřeba

pár kapek worcesteru nebo balzamikového octa



Na krutony

silné plátky ciabatty

olivový olej ve spreji

strouhaný sýr (možno vynechat)

Postup

Cibuli a řapíkatý celer nakrájejte a nechte zezlátnout na olivovém oleji. Přidejte česneky a bobkové listy. Mezitím si nachystejte pečivo na krutony, potřete nebo posprejujte olivovým olejem a vložte zapéct do trouby na nejvyšší výkon. Do hrnce přidejte rajčata v konzervě, zalijte vývarem a vařte. Polévku osolte, opepřete. Pokud chcete polévku hladkou, použijte mixér, následně dořeďte vývarem dle chuti. Polévku přiveďte znovu k varu, dosolte, dopepřete, dochuťte cukrem, worcesterem nebo balzamikovým octem. Medvědí česnek nakrájejte nadrobno a přidejte do polévky až na samý konec. Promíchejte a máte hotovo!

Celý recept blogerky Koko najdete ve videu v úvodu článku. Další její rychlé a chutné recepty najdete ZDE v pořadu Menutovka na Mall.tv.