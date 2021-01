Jaroslav Marvan: Nemanželské dítě, mrtvá milenka a intriky

Jaroslav Marvan patřil mezi geniální herce s nesporným talentem, který prokazoval před válkou i za doby normalizace. Působil důstojným a čestným dojmem, i on měl ale své kostlivce ve skříni. Jaká je pravda kolem tohoto zasloužilého umělce?

Z pošty do divadla k Burianovi Marvan se narodil na Žižkově v roce 1901 v rodině poštovního zaměstnance. Když byl malý kluk, vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že by se chtěl stát hercem. Zdálo se, že bude následovat svého otce a že i on se stane poštovním úředníkem. Stalo se a po absolvování gymnázia začal pracovat na poště. Ovšem už tehdy se začal zajímat o ochotnické divadlo. V devatenácti letech odešel na zkušenou do Užgorodu a jako úředník poctivě pracoval. Nicméně když zjistil, že i tam existuje ochotnický spolek, hned se do něj přihlásil. Tam se Marvan definitivně rozhodl, že úřednickou kariéru na poště pověsí na hřebík a že jeho budoucnost je v herectví. Po třech letech, kdy se z Užgorodu vrátil, přesně věděl, co chce dělat. Díky příteli Josefu Čapkovi dostal nabídku na externí angažmá v Divadle Vlasty Buriana.

Nenahraditelní herečtí partneři Vlasta Burian byl v té době už známým hercem, měl své divadlo, a přesto se rozhodl nezkušeného Marvana do svého souboru přijmout. Brzo se ukázalo, že to bylo nejlepší rozhodnutí, které mohl udělat. Burian totiž v Marvanovi našel perfektního nahrávače pro své repliky. Zpočátku Marvanovi nevadilo, že Burianovi „jen" nahrává, plnil si svůj herecký sen, a navíc jeho popularita díky Burianovi stoupala do závratných výšin. Divadlo Vlasty Buriana se pro Marvana stalo na osmnáct let domovem. Mnohokrát chtěl odejít, ale Burian ho vždy přesvědčil. S Burianem natočil taky řadu vynikajících komedií, jako jsou například To neznáte Hadimršku, Anton Špelec ostrostřelec, Tři vejce do skla, U pokladny stál nebo Ducháček to zařídí. Dvojice Marvan-Burian byla zárukou kvality a smíchu. Zajímavé je, že Marvan hrál téměř výhradně muže o generaci starší, než byl ve skutečnosti. Třeba úžasného profesora Kolíska ve filmu Škola, základ života. Vrcholu dosáhla jeho kariéra po válce. Slavné jsou jeho role ve filmech Poslední mohykán, Hudba z Marsu, Cirkus bude nebo Anděl na horách. Jeho poslední rolí byla postava správce Karlštejna Ješka z Vartenberka v komedii Noc na Karlštejně.

Buriana se po válce nezastal Marvan za války podle pamětníků nepatřil k nejodvážnějším, dokonce prý spolupracoval s takovými periodiky, jako byl Árijský boj. Informace o tom, jaký skutečně Marvan byl, se však velmi liší. Některé o něm hovoří jako o člověku, který se po válce zachoval ke svému kolegovi a příteli Burianovi opravdu hnusně, jiné jako o někom, kdo si vždy zachoval tvář. Podle některých pamětníků Marvan proti Burianovi intrikoval už za války, aby ho mohl nahradit a sebrat mu divadlo. Ovšem kdo ví, jak to přesně bylo, to nám už neřekne nikdo. Pravdou zůstává, že Marvan hrál za první republiky, za okupace i za socialismu. V době normalizace byl dokonce i členem Ústřední volební komise a na kontě má i spoustu rolí v propagandistických filmech. Členem KSČ však nikdy nebyl, přesto soudruhům Marvan nevadil. Byl nositelem titulů laureát státní ceny, zasloužilý umělec a v roce 1971 dostal titul národního umělce. Ten měl dostat už o deset let dříve, ale za trest si musel počkat. Měl totiž milenku, a to jaksi nebylo politicky vhodné.

Velká tajemství i v soukromí Přestože byl Marvan seriózní muž, i on podlehl bláznivému okouzlení. Zamiloval se do kolegyně z Národního divadla – rozvedené Aleny Jančaříkové, která měla dvě děti z prvního manželství. Po celé roky se choval jako vzorný manžel, jeho Márinka se o něj starala, vařila mu a obětovala mu i svou kariéru a vypadalo to, že jejich manželství zůstane i nadále harmonické. Jediné, co jim scházelo, byly děti, které Marie mít nemohla. Možná i to byl důvod, proč se Marvan tak moc zamiloval do kolegyně Aleny. A nešlo jen o bláznivou avantýru, mezi oběma prý zahořela velká láska. Marvan ale vše řekl své manželce, která mu nejdřív románek povolila. Ovšem vše se změnilo, když Alena zjistila, že je těhotná. Márinka jí prý vyhrožovala a nutila ji k potratu, byla agresivní i k manželovi a nikdo ji nepoznával. Marvan byl ale laxní a chtěl mít svatý pokoj. V roce 1960 porodila Marvanova milenka dceru Alenku.