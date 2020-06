Jaroslav Uhlíř: Kolikrát se rozvedl a proč ho hledala Policie?

"Policie pátrá po skladateli Jaroslavu Uhlíři!" Tyto titulky, které v pondělí dopoledne zaplavily internet, asi řadu lidí pěkně vyděsily. Hitmaker měl vypnutý telefon, nikdo nevěděl, kde je. Jaroslava Uhlíře, známého autora hitů k filmům Vrchní prchni!, Ať žijí duchové! nebo Tři veteráni, nakonec policie našla v centru Prahy, nedaleko od bytu, a odvezla do nemocnice. Hláška "Uhlíř se našel" pak zněla jako z Cimrmana, realita úsměvná ale nebyla. „Je mi špatně. Nechci o tom hovořit,“ řekl skladatel, který podle přátel trpí občasnými výpadky paměti a dezorientací. Policii zalarmovala manželka Helena, protože nepřišel domů, nedal o sobě vědět a nebral telefon. Strach o něj měli blízcí o to víc, jelikož vloni prodělal infarkt a bere řadu léků.

Každý, kdo ve své době opravdu něco znamenal, účinkoval buď v Semaforu, nebo v Divadle Járy Cimrmana. Jaroslav Uhlíř v druhém jmenovaném působil v roce 1977, hrál dirigenta ve hře Cimrman v říši hudby. „Nejdřív jsem se ale seznámil s Miloněm Čepelkou (taky člen Divadla Járy Cimrmana) a Zdeněk Svěrák nám naši spolupráci trochu záviděl,“ prozradil hitmaker v Českém rozhlasu. Se Zdeňkem Svěrákem začal spolupracovat od roku 1967. Spolupráce jim funguje tak, že jsou spolu schopni skládat písničky po telefonu. Stačí jim na to handsfree, aby měli oba volné ruce. Nevídají se často, nicméně telefonují si za těch padesát let skoro denně. Za celou dobu se prý pohádali jen jednou, kvůli písničce ve filmu Kolja.

Drsné vztahy

O co snadněji mu to jde v muzice, o to hůř mu to, zdá se, fungovalo v soukromí. Poprvé se ženil ve dvaceti a jeho první žena byla stejně stará, jenže ženy jsou obyčejně v tomto věku vyspělejší. Zatímco ona už měla o budoucnosti jasno, Jaroslav životu teprve přicházel na chuť. Svazek tedy dlouho nevydržel. Podruhé dopadl ještě hůř. V roce 1984 se oženil se Zojou Uhlířovou, manželství přestalo po nějaké době fungovat, ale Jaroslav Uhlíř se rozváděl dlouho a těžce. Skladatel nechtěl tento krok učinit dřív, než bude jeho dcera Eliška plnoletá (kromě dcery Elišky má ještě syna Štěpána). A tak k samotnému rozvodu došlo v roce 2009, údajně deset let poté, co spolu manželé nežili. Třetí ženu Helenu si vzal před osmi lety. V půlce letošního dubna jste je mohli oba vidět při velkém charitativním online festivalu „Spolu jedním hlasem“, kdy Uhlíř vysílal od sebe z obýváku a se zpěvem mu pomáhala právě jeho žena, psycholožka Helena. Umí nejen zpívat, ale taky hrát na housle!