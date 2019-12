Jaroslava (60): Trvalo mi dlouho opustit manžela, ale teď zase žiji

Odvahu opustit manžela sbírala Jaroslava několik let. Až poté, co tento krok udělala, začala zase naplno s radostí žít.

Odmalička jsem ráda zpívala. V deseti letech jsem začala chodit do sboru a v patnácti už jsem vystupovala po celé republice. Byli jsme tehdy výborná parta. Jezdili jsme po soutěžích, moc mě to bavilo. Byla jsem šťastná.

O dva roky později jsem potkala fešného Karla. Chodila jsem občas s kamarádkou na fotbal, Karel dělal rozhodčího a tam jsme se seznámili. Nejdřív proti mé zálibě ve zpívání nic neměl, dokonce chodil i na moje koncerty. Zkrátka když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.

Nejdřív mi začal nabízet své aktivity. Vyráželi jsme společně na výlety na motorce, zval mě na každý svůj zápas, a když jsem měla jet vystupovat se sborem, dělal psí oči. Bylo mi ho líto, tak jsem na zájezdy přestala jezdit. V té době jsem si vůbec neuvědomovala, že si pod sebou řežu větev. Karel totiž začal můj život lajnovat podle svých představ.

S příchodem dětí se všechno ještě zhoršilo. Povinnosti kolem rodiny, víkendy na horách, aktivity dětí v tělocvičně – všechno přesně tak, jak chtěl on. Na veřejnosti jsme působili jako spokojená rodina, ale já musela skákat, jak Karel pískal, aby byl klid.

Dohadoval se s dětmi, se mnou, nepřipustil jiný názor. Ve vztahu jsem byla léta nešťastná a postupně ho přestávala mít ráda. Chtěla jsem se rozvést, ale neměla jsem odvahu.

Děti odrostly a já si už myslela, že to s Karlem, jak se říká, doklepu. Byla jsem smířená s tím, že budu takhle žít. Pak jsem ale jela do lázní, kde jsem byla tři neděle sama. Najednou jsem byla zase sama sebou, cítila jsem znovu vnitřní svobodu a klid, což mi po boku manžela tak chybělo. Přiznala jsem si, že jsem s ním tak trochu ze soucitu.

Po návratu z lázní jsem podala žádost o rozvod. O něm ale nechtěl Karel v žádném případě ani slyšet. Vyhrožoval opakovaně sebevraždou, bral naše společné věci z bytu a vozil je bůhvíkam, dospělé děti nakonec tahal po rozvodových řízeních.

Bylo to hrozné, ale já to nevzdala. Dnes chodím opět zpívat do sboru, už důchodcovského, a pořídila jsem si zahrádku, kde pěstuju zeleninu a květiny. Když chci, tak si čtu a nikdo mi neříká co, jak a kdy mám dělat. Toho jsem si užila dost.