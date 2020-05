Jasmina Alagič: Potřebuji nějakou emoci, abych se zbavila své energie

Slovenskou moderátorku a influencerku Jasminu Alagič Vrbovskou mají lidé v povědomí jako temperamentní krásku, která před dvěma roky moderovala soutěž SuperStar. A taky jako ženu rappera Rytmuse, s nímž si královna slovenského Instagramu už druhým rokem užívá téměř pohádkový vztah. Jak se jí daří, se dozvíte v následujícím rozhovoru.

Když jsem se připravovala na tenhle rozhovor, první, nač jsem narazila, bylo, že na internetu je více než půl milionu odkazů týkajících se vás. Co to číslo ve vás vzbuzuje? Je to málo, nebo hodně?

"Půl milionu? No to jsem vůbec nevěděla. I když samozřejmě vidím konkrétní číslo, počet fanoušků, co mě sledují na Instagramu, momentálně je jich 419 tisíc, nedochází mi, že moje jméno může znát tak obrovské množství lidí. Sociální sítě jsou v podstatě autistický svět, kde má člověk pocit, že je někde sám se sebou, ale neuvědomuje si už, co je na druhé straně… Ale to číslo je super – ať už je třeba jen polovina těch lidí, co mě sledují na sítích, ztotožněná s mými názory a ta druhá půlka jen zvědavá, tak mě moc těší, že je jich tolik. Je to pro mě známka toho, že se ztotožňují s tím, jak žiju svůj život a jaké mám názory."

Občas sdílíte fotky, kde je váš téměř roční syn Sanel. Takže neřešíte dilema, zda fotografie dětí patří, nebo nepatří na sociální sítě?

"Myslím, že nikdo není na světě od toho, aby říkal, co se v souvislosti s dětmi má nebo nemá dělat. Každá máma to cítí jinak a tak, jak to cítí, je to správně, protože to dělá s tím nejlepším přesvědčením. My jsme se s Patrikem shodli na tom, že dokud je Sanel tak malý, že si sám nemůže říct, zda chce či nechce být v médiích, dáváme jeho fotky na sociální sítě tak, aby mu nebyla vidět tvář. Chápu, že některé lidi to může trochu provokovat – že si řeknou, proč ho tedy rovnou neukážeme celého. Nebo si pomyslí – bože, to je nějaké královské dítě, že ho musí předvádět?

Já si fakt nemyslím, že by se z nás či malého měl někdo zbláznit nebo že bychom snad měli zaplavovat noviny našimi fotkami. Vnímám to ale tak, že stejně jako je Instagram součástí mého i Paťova života, tak i Sanel je jeho maximální součástí, a proto mi nepřijde špatné, když ho na některých fotkách držíme v náručí. Už jsem se setkala s tím, že někteří lidé úplně nechápou, proč to takhle děláme, a proto jsem ráda, že na to teď přišla řeč."

