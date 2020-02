Je flirtování nevěra? Záleží na záměru i na dohodě s partnerem

Skrývaný flirt

Dalším znamením, které by vám mohlo pomoct rozlišit, jestli je váš flirt ještě nevinná legrace, nebo už ne, je fakt, zda se ho snažíte skrýt před partnerem. Pokud máte pocit zrady a viny, znamená to, že děláte něco špatně s vědomím, že vašemu partnerovi by se to rozhodně nelíbilo. Pak asi i vy sama cítíte, že to není jen nevinná zábava a že je to i pro vás možná něco víc.