Je každá žena schopná dosáhnout orgasmu? Sexexpertka tvrdí, že ano

O tom, zda je každá žena schopna dosáhnout orgasmu a jaké cesty k němu vedou, bylo už napsáno mnoho. Podle expertky na ženskou sexualitu Veroniky Kubíčkové může vyvrcholit opravdu každá z nás. Jak toho docílit, prozradila v pořadu Nejsi v tom sama, který najdete na videu v úvodu článku.

Na vlastní kůži

Veronika Kubíčková začala se zkoumáním ženské sexuality u sebe. Tím prvním impulzem bylo rozhodnutí zkusit si nějakou erotickou pomůcku a probádat vlastní sexualitu. Nakonec se začala testování erotických pomůcek věnovat pro obchod s tímto zbožím a dnes vede tým testerů. Stala se z ní expertka, která dokáže přesně doporučit, co, jak a s pomocí které erotické pomůcky dělat. Jejíma rukama neprošla žena, která by nakonec nedosáhla orgasmu, proto je přesvědčena, že jsou ho schopny dosáhnout všechny ženy, jen je třeba je správně instruovat a pracovat s nimi.

Úvodní foto: iStock

Mnoho českých žen podle ní stále žije v sexuálním pravěku, kdy sexuálního vyvrcholení a uspokojení dosahuje pouze muž. To, že má jako žena právo na orgasmus také, je ještě některým ženám utajeno. Na druhou stranu je tu stále více těch, které začínají být velmi odvážné. „Přesto by české ženy potřebovaly trochu pošťouchnout a naučit se mluvit s partnerem o tom, co jim dělá dobře a po čem touží,“ tvrdí Veronika. Podívejte se na rozhovor s ní v úvodu článku. V něm se dozvíte mnoho zajímavých věcí o ženské sexualitě, erotických pomůckách a partnerském sexuálním životě, schopnostech vyvrcholení a sexuální výchově potomků.