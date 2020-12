Je možné zkontrolovat partnerovi mobil, nebo je to absolutní tabu?

Proč je pořád na mobilu? To někoho má? S kým si to pořád píše? Tyhle myšlenky už asi trápily nejednu ženu či muže. A jako nejjednodušší řešení se nabízelo tajně zkontrolovat mobil svého partnera. Není to ale cesta do pekel? Tady je rada psychologa a terapeuta Honzy Vojtka, který vám pomůže z této situace vybruslit. Najdete ji na videu v úvodu článku.