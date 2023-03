Je nevěra skutečně přirozená a zcela normální? Co na to odborníci?

Psycholog a párový terapeut Pavel Rataj v jednom z mnoha svých rozhovorů na téma nevěra uvedl, že nevěru na rozdíl od sexuality za normální nepovažuje. To, že nás čas od času přitahují a vábí i jiné osoby než náš partner, je přirozené. Ale to přece ještě neznamená, že budeme partnerovi nevěrní! To je až další, dlouhý a z určitého pohledu i značně odvážný a riskantní krok. Abychom od zcela přirozeného vábení k nevěře pokročili dál, musíme totiž zpravidla prolomit řadu zábran ve svém nitru. Vždyť nevěra s sebou dle odborníků na lidskou duši nese vedle úmrtí partnera či dítěte takřka největší míru bolesti, kterou lze v partnerském vztahu zažít.

„Zatloukat, zatloukat, zatloukat!“ doporučoval nevěrníkům nestor manželského poradenství a psychiatr Miroslav Plzák. A právě toto doporučení vystihuje stav, do něhož nevěra nevěrníka uvrhne. Zvláště jde-li o nevěru dlouhodobou a opakovanou. Nevěrník musí lhát a klamat nejbližší – partnerku či partnera a mnohdy dokonce i děti a rodiče. Lže kupříkladu o tom, kam jde či nejde, za co utrácí, proč nemá více času na rodinu, proč se nechce s partnerem milovat, z jakého důvodu je podrážděný a podobně. Opravdu je takové chování přirozené?

Je jako řez nožem – bolí, odděluje a způsobuje jizvy

Pokud bychom hledali definici normálnosti kupříkladu na populární Wikipedii, našli bychom toto: „Normální je to, co umožňuje optimální fungování jedince či skupiny ve společnosti. Normalita je v tomto pojetí takový stav, kdy systém plní svoji funkci. Opakem je nenormálnost, která znamená dysfunkci…“ Z pohledu této definice tedy nevěra normální není. Nevěra do vztahu vnáší dysfunkci. Vztah už nefunguje v důvěře, v pocitu bezpečí, týmové práci a vzájemné bezvýhradné podpoře. Mnohdy cítíme, že najednou nevíme, s kým jsme vlastně celé roky žili. Nevěra se do vztahu zařízne jako nůž se všemi důsledky takového řezu – s bolestí, oddělením a případnou jizvou.