Je pro spalování tuků účinnější cvičení nalačno, nebo po snídani? Čas hraje roli

Cvičení je zdravé kdykoliv, ale když trénink zařadíte do programu ještě před snídaní, vyděláte na tom. Nedávná studie prokázala, že spálíte podstatně více tělesného tuku a navíc budete mít pod kontrolou hladinu krevního cukru. V průběhu šestitýdenní studie vědci sledovali desítky mužů s nadváhou nebo obezitou a zjistili, že ti, kteří cvičili ráno před snídaní, spálili dvakrát tolik tuku než ti, kteří cvičili až po ní. Prodloužení doby ranního půstu pak příznivě ovlivnilo právě hladinu inzulinu.

Účastníci studie večeřeli všichni den před cvičením ve 20 hodin. Jedna skupina pak snídala před cvičením, druhá po něm. Obě skupiny vědci porovnali s kontrolní skupinou, která životní styl nezměnila vůbec. Vědce zajímalo, zda má načasování jídel dopad na účinnost cvičení. Ačkoli trénink před snídaní po dobu 6 týdnů neměl žádný zásadní vliv na rozdíly v hubnutí u jednotlivých skupin účastníků, měl pozitivní dopad na zdraví. Těla účastníků lépe reagovala na inzulin. Udržování hladiny cukru v krvi pod kontrolou snižuje zdravotní rizika, jako jsou cukrovka a onemocnění srdce. Lze tak konstatovat, že cvičení před snídaní ovlivňuje hladinu inzulínu, což snižuje pravděpodobnost vzniku diabetu. „Takže pokud je někdo ohrožen cukrovkou, či dokonce cukrovku již má a tedy i vysokou hladinu cukru v krvi, měl by cvičit na lačno. Tak podpoří tělo při vyplavování inzulinu a napomůže zlepšení celkového metabolického stavu,“ prohlásil Todd Astorino, PhD, profesor kineziologie na Kalifornské státní univerzitě.

Zdravější bez hubnutí

Jak je to tedy s tím, že by cvičení na lačno mělo vliv i na hubnutí? Tuto spojitost už prokázaly dřívější studie. Ale před touto studií, jak podotýká Gonzalez, nikdo nevěděl s jistotou, zda spalování přetrvá jen po dobu tréninkového programu, nebo dlouhodobě, což se nakonec prokázalo. Ale i kdyby se vám cvičením na lačno nedařilo hubnout, benefit v podobě vyšší citlivosti na inzulín je k nezaplacení. Kent Hansen, odborný asistent na katedře zdraví, cvičení a rehabilitačních věd na Winona State University v Minnesotě, osvětluje, že výsledky výzkumu by se daly totiž číst i tak, že není nutné hubnout, abyste byli zdravější. „Řekněme, že máte geneticky silnější postavu. I když se vám proto nedaří zhubnout, nemusí vás ohrožovat cukrovka.“ V dalším kroku chtějí vědci zkoumat dlouhodobější účinky cvičení na lačno a mezi subjekty už budou i ženy.