Je pro vás orální sex utrpením? Pět rad, jak se zbavit křečí i bolestí za krkem

Samozřejmě mluvíme o situaci, kdy vy poskytujete orální uspokojení svému partnerovi. Určitě znáte ty momenty, kdy to trvá déle, takže vás po nějaké době bolí za krkem, chytá křeč do čelistí, máte sucho v ústech nebo vás tlačí kolena. Jak se tomu vyhnout?

Pomozte si rukama Je váš partner slušně vybavený a vy občas máte pocit, že se zadusíte, když se mu snažíte poskytnout co největší rozkoš? Pokud nejste z těch žen, které ovládají deep throat čili techniku „hlubokého hrdla", a prostě vás trápí dávivý efekt, musíte si pomoct jinak. Pomůžou vám ruce: Uchopte penis u kořene v místech, kam už nedosáhnou rty, a následujte jimi pohyb hlavy.

Změňte polohu Stává se vám, že vás při orálním sexu začne po nějaké době bolet za krkem? Není se čemu divit, často při tom musíte zaujmout nepřirozenou polohu. Nikde ale není psáno, že musí orální sex proběhnout až do konce ve stejné poloze. Pokud klečíte a váš partner stojí, přimějte ho, aby se posadil, čímž změníte polohu a krku ulevíte. To samé platí i pro postel, provozujete-li orální uspokojování a váš partner při tom leží na zádech, změňte to. Pohodlně se usaďte tak, abyste se rameny a hlavou opírala a o pelest postele a nechte partnera, aby si před vás klekl a měl dozor nad akcí sám.

Přesuňte se na varlata Křeč nebo bolest v čelistech vás logicky přepadne, pokud má váš partner velký penis nebo ve chvíli, kdy orální sex trvá (pro vás) už příliš dlouho. Stejně jako u bolesti za krkem můžete zkusit změnit polohu. Pokud to nezafunguje, neznamená to, že byste měla přestávat. Stačí jen dát více prostoru rukám, které na chvíli nahradí ústa, zatímco budete jen jazykem a rty dráždit špičku penisu. Odpočinout si můžete také tím, že necháte ruce dělat svoji práci a rty se zaměříte na varlata. Partner bude nadšený!

Nezůstávejte na kolenou Poskytujete mu často orální rozkoš tak, že on stojí, zatímco vy před ním klečíte? Není divu, že míváte otlačená kolena. Je na to ale jednoduchá pomoc – mějte po ruce polštářek a ten si položte pod kolena ve chvíli, kdy se chystáte k orálnímu sexu. Případně můžete také v průběhu partnerovi naznačit, ať se pohodlně posadí do křesla, čímž bude níž a vy se můžete posadit na paty, abyste kolenům ulevila. Jestli ani to nezabere, přesuňte veškerou aktivitu do postele, kde budete mít dostatek pohodlí.