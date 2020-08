Je to kruté, ale je to tak: S tímhle počítejte, když se zamilujete do ženáče

Není to sice ideální situace, ale občas se v životě stane, že se zamilujete do ženatého muže a nemůžete si pomoct, obzvlášť pokud máte pocit, že vaše city opětuje. Pokud jste se rozhodla ve vztahu vytrvat, měla byste také počítat s krutou pravdou.

Váš vztah je už od začátku problematický Nenalhávejte si nic. Váš vztah začal na základě podvodu a nepoctivosti, což rozhodně není ideální start. Nebo vám to tak připadá? Jen málokterá žena hledající lásku by někdy řekla: „Chtěla bych najít nepoctivého muže." Nechtěla byste to přece ani vy.

Dobrý manžel nepodvádí svou manželku Všude jsou problémy, a pokud v manželství existují, dobrý chlap je chce řešit. Nemyslete si, že právě vy ho změníte k lepšímu. Jeho chování, které lze nazývat nemorálním či egoistickým, je jeho vizitkou, ať už je ženatý, rozvedený nebo svobodný.

Nevíte, jaké to s ním je v každodenním životě Pokud se nevěra provalí, může se váš vztah najednou ocitnout v krizi kvůli rozhodování vašeho partnera – vybere si vás, nebo svou manželku? Jakmile k tomu dojde, nebude to už tak skvělé, zábavné a vzrušující. Může mít i sexuální potíže, protože nebude vědět, co dělat. A možná najednou uvidíte všechny jeho zvyky, povahové vlastnosti i nálady, takže nakonec třeba zjistíte, že vám za to ani nestojí.

Jeho rodina, děti a přátelé by vás nemuseli nikdy přijmout Můžete být považována za někoho, kdo rozvrací manželství a dětem bere tátu. Možná vás nepřijmou ani jeho kamarádi a příbuzní. Pokud se nakonec rozhodne, že se rozvede, a má děti, jste připravená být nevlastní matkou? Myslíte si, že seznámení s jeho dětmi proběhne dobře? Mít nevlastní děti klade velké nároky i na nejzdravější manželské vztahy!

Bývalé manželky se nezbavíte, pokud jsou zde děti Pokud mimomanželská aférka vyjde na povrch a dojde k rozvodu, může to být pro manželku vašeho milence šok a vy se můžete stát terčem jejího hněvu. Je jasné, že bude cítit zoufalství, zkuste se vžít do její role. Její svět se zhroutil a ona truchlí, což je jasné, a může to mít na vás přímý negativní dopad. Jste na to připravená?

Možná mu nikdy nebudete moci plně důvěřovat Pokud toho muže nakonec dostanete, budete se cítit nad věcí a dokážete mu zcela důvěřovat? Neudělá totéž jednou vám? Kde máte jistotu? Možná se nikdy ve vztahu s ním zcela neuvolníte, protože někde v hloubce budete stále myslet na jedno jediné: Když mohl opustit jednu ženu, proč by nemohl odejít kvůli další i ode mě?