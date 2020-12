Je to muž vhodný pro život? Zpozorněte, pokud má tyto povahové rysy

Citově nedostupní muži obvykle nemluví o dlouhodobých plánech ani o budoucnosti vztahu. Mlží a tváří se záhadně. Pokud začnou o něčem mluvit, pak je to spíše vágní a nikdy neřeknou, co skutečně chtějí. Nikdy nevyvinou aktivitu, pokud jde o náplň společného času.

Nedostupní muži nikomu nevěří, jen sami sobě. V jakékoli krizi nebo situaci, která vyžaduje vzájemnou důvěru, prohlašují, že zvládnou věci sami a nikoho k tomu nepotřebují. Jejich motto: Jsem vše, co mám. Tihle lidé vidí ostatní v negativním světle a obávají se, že kdyby vám věřili, omezila by se jejich svoboda.

Jestli je váš partner v jednu chvíli miláček, který by vám snesl modré z nebe, a za chvíli je odtažitý, pak neví, co chce. Takoví vám řeknou, že s vámi chtějí být, a za týden je všechno jinak.

Citově nedostupní partneři často rozhodují sami bez vás, a to dokonce i o věcech, které se vás týkají. Rozhodují o financích, o kariéře, plánech na dovolenou – a řeknou vám to, až když je pozdě. Tihle lidé neumí spolupracovat a rozhodovat se společně.

Dotýká se vás jen při sexu a jinak mezi vámi chybí fyzický kontakt? To asi nebude úplně v pořádku, že? Pokud máte pocit, že jeho libido se zmenšuje, jakmile se váš vztah prohlubuje, je to signál, že z toho asi opravdový vztah nebude.

Je vybíravý

Citově nedostupný partner na vás vždycky najde nějakou chybu. Dokonce mívá jakýsi kontrolní seznam téměř nemožných standardů, které byste měla splnit. Což samozřejmě nikdo nemůže, protože dokonalost neexistuje. Jakmile se váš přítel soustřeďuje jen na to, co nefunguje nebo co je na váš špatně, je to celé špatně a skončete to.