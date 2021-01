Je vám doma zima? Tyto polohy vás zahřejí a zvládnete je pod peřinou!

Kdo říká, že milostné hrátky se nutně musí odehrávat v posteli? Pokud chcete váš sexuální život trochu okořenit a zároveň se zahřát, udělejte si pelíšek u radiátoru. Posaďte k němu partnera zády, za která mu dejte polštář, aby ho topení nepálilo. Sama si pak na něj nasedněte a rozjeďte divokou jízdu. Zepředu vás zahřeje on svým horkým tělem a přes záda si můžete přehodit deku. Chcete-li se o radiátor zahřívat vy, sedněte si k němu zády a doširoka roztáhněte nohy. Nechte partnera, aby si lehl na zem obličejem k vašemu klínu a uspokojil vás orálně. Aby nebyla zima ani jemu, můžete ho také přikrýt peřinou.

Takzvaná poloha „na pejska“, kdy klečíte na všech čtyřech a partner do vás proniká zezadu, se pod peřinou provozuje dost špatně. Dá se ale vylepšit tím, že si lehnete na břicho, roztáhnete nohy a partner nalehne na vás na vzpřímených rukou. Přehodit přes sebe deku nebo peřinu tak není nic složitého. A vy si navíc můžete pomoct k orgasmu tak, že se budete rukou dráždit na klitorisu.

Přestože je venku chladno, pod dekou se dá krásně nakumulovat teplíčko. Stačí, když si váš partner přilehne pod deku pěkně za vás, a než do vás zezadu vnikne, trochu se na sebe mačkejte a hlaďte se, kde se dá. Uvidíte, že za chvilku budete mít pod dekou tropy. Pokud potřebujete, aby váš partner měl snazší přístup k vašemu klitorisu, potom můžete jemně nadzvednout horní nohu!

Žhavá koupel

Jestli vám ani peřina nestačí na zahřátí, přesuňte své hrátky do koupelny, obzvlášť pokud máte velkou vanu. Tu napusťte příjemně horkou vodou s pěnou, dopřejte si svíčky i sklenku vína, a jakmile budete oba rozpálení zvenčí i zevnitř, pusťte se do akce. Svému milému si sedněte na klín a zapřete se rukama o stěnu za ním. Voda vás nadnáší, takže milenec se jen tak neunaví a můžete dovádět do aleluja!