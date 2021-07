Je vám pořád horko a stále se potíte? Na vině může být jídlo, cvičení i léky

Co s tím: Pokud máte podezření, že vaše štítná žláza nefunguje správně, obraťte se na lékaře, aby vás poslal na vyšetření krve, případně k endokrinologovi.

Co s tím: Pokud jde o stres, vyzkoušejte dechová cvičení, jděte na procházku nebo si vezměte dovolenou.

Co s tím: Odložte hrnek a napijte se vody. Během chvilky se budete cítit lépe.

Perimenopauza nebo menopauza

Možná si myslíte, že jste příliš mladá na to, abyste už byla v přechodu. Ovšem období, které předchází menopauze, se jmenuje perimenopauza a může začít klidně po čtyřicítce. Trvá i několik let a projevuje se mnoha symptomy, mezi něž může patřit i horkost, pocení a návaly. Je to proto, že hormony začínají bláznit a estrogen a progesteron nejsou v rovnováze. Horkost můžete v tomto případě pociťovat i v noci, když jdete spát.

Co s tím: Kontaktujte svého gynekologa a nechte si pomocí krevních testů potvrdit, jak na tom jste a jestli skutečně neprocházíte perimenopauzou. Pomoct mohou speciální bylinky proti pocení a návalům, cvičení i změna jídelníčku. Obecně na návaly horka a pocení pomáhají také některé bylinky, například šalvěj lékařská či kotvičník zemní.