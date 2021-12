Je váš muž impulzivní, má velké plány, ale nic nedotáhne? Možná má ADHD!

Jak zasahuje ADHD do života dospělým? Podívejte se na video:

ADHD je vrozená neurovývojová porucha pozornosti, která je obvykle spojovaná s hyperaktivními, nesoustředěnými, roztěkanými a impulzivními dětmi. Ty na své okolí zpravidla působí, jako by měly motorek a k tomu byly abnormálně nevychované a rozmazlené.

„Chvátám, chvátám, nemám chvíli klid…“

…zpívá brouk Kvapník z večerníčku Včelí medvídci. Písnička pak pokračuje ve stejném duchu; Kvapník nesnídá, nesvačí, nestíhá, nic nestačí a také prý má velké zpoždění a vůbec působí trochu zmateně a vytřeštěně. Kvapník je trefným příkladem toho, jak mohou někteří jedinci s ADHD působit. Zkuste si s takovým „broučkem“ něco domluvit! Pokud by Kvapník kvůli chaosu ve svém životě spěchal na narozeninovou večeři se svou milou, klidně by se mu mohlo stát, že zapomene nejen klíče a peněženku, ale i dárek a květinu.

Navíc si cestou na schůzku naistaluje do mobilu nějakou úchvatnou aplikaci, o níž bude své milé hodiny nadšeně vyprávět místo toho, aby jí popřál. Ona dáma se bude cítit právem zraněná a on nebude chápat proč. „Zapomíná na domluvené schůzky nebo na ně přichází pozdě, zadané úkoly odkládá nebo zapomíná, je pro něj obtížné udržet si ve věcech i životě pořádek, rád se vrhá do nových věcí a často se mu jich pak nakupí tolik, že nestíhá…“ vysvětlují autoři příručky Poruchy pozornosti a hyperaktivita určené pro dospělé.