Zemřel Belmondo: Šarmantní drsňák a milovník žen za slávu vděčil matce

Proslavil se například filmy U konce s dechem , Bláznivý Petříček , Godard , Muž z Ria a Muž z Acapulca , Zvíře či Veselé Velikonoce . Belmondo měl vždycky slabost pro akční situace a adrenalin mu byl vlastní. I proto se nedal v nebezpečných scénách zastupovat dubléry. Velmi často jeho život visel na vlásku, a to doslova. Jednou se smekl na střeše a málem spadl, jindy mu tygr natrhl ucho a v roce 1985 při natáčení Bezva finty narazil hlavou do háku autojeřábu.

Nemohl se nabažit žen

Vedle odvážných kousků měl slabost i pro ženy. A že mu jich postelí prošlo hodně! Mnohokrát s úsměvem prohlašoval: „Jsem Francouz, takže mám samozřejmě ženy moc rád.“ Šarmantní drsňák se poprvé oženil s tanečnicí Elodií Constantin, s ní měl tři děti. Pak žil sedm let s bondgirl Ursulou Andress, kterou považoval za žárlivou tygřici. Druhou manželkou se stala v roce 2002 Nathalie Tardivel, která byla o čtyřiadvacet let mladší. Vzali se rok poté, co prodělal mozkovou příhodu, a rok po svatbě, v jeho sedmdesáti, měli spolu jeho už čtvrté dítě.

Bohužel svatba jako by byla konečnou jejich vztahu, už v roce 2008 se rozešli, když předtím spolu prožili dvacet let. Vedle Belmoda se začala objevovat belgická modelka Barbara Gandolfi. I s ní se ale rozešel. Belmondo otevíral ženám srdce dokořán. „Nikdy se žen nenabažím, a jestli jednou zjistím, že už jsou do mě zamilované všechny Francouzky, vypravím se do Ameriky,“ prohlásil s humorem sobě vlastním.