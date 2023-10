Jediný kabát, který budete tuto zimu potřebovat: Pořiďte si dokonalý černý svrchník

Cítíte po ránu při cestě do práce lehké mrazíky, i když denní teploty jsou stále vysoké? Ať se nám to líbí nebo ne, zima se pomaličku blíží. Není ale třeba truchlit, naopak! Snižující se teploty jsou důvodem k tomu, obohatit svůj zimní šatník o nový kousek. Letos by to rozhodně měl být černý kabát!

O tom, že tento minimalistický, avšak stylový kousek bude hitem letošní zimy, dávala tušit už přehlídková mola na světových týdnech módy. Černé kabáty různých délek se objevily na přehlídkách prestižních značek, jako jsou Dolce & Gabbana, Stella McCartney, Balenciaga či Victoria Beckham.

Jak zkombinovat zimní kabát na 3 způsoby? Podívejte se na video:

Při výběru černého kabátu myslete na to, že je to investice i do dalších let, ne jen na jednu sezónu, klasické kabáty totiž jen tak z módy nevyjdou. Proto se nebojte zaplatit za něj víc, než jste možná měla na počátku v úmyslu, a zaměřte se na kvalitní materiály, jakými jsou například vlna, případně její směs. Pokud toužíte po troše extravagance, vsaďte na kůži nebo její imitaci.

Kombinovat černý kabát se zbytkem oblečení je snadné, hodí se totiž téměř ke všemu. Skvěle bude vypadat v ležérním stylu, kdy k modrým džínům obléknete černý rolák, černé chelsea boty a na první pohled nevýrazný outfit rozzáříte barevnou kabelkou.

Sázíte-li na prudkou eleganci, oblékněte pod černý kabát bílou nebo krémovou sukni a svetr a obujte černé boty na podpatku. A konečně naprosto uvolněný look do kavárny nebo na procházku: legíny zkombinujte s mikinou a teniskami a zahalte se do dlouhého černého kabátu!

Inspiraci najdete v naší galerii v úvodu článku!