Jediný svetr, který letos musíte mít: Sluší všem a skvěle se kombinuje

Zima je období, na které se těší málokdo, obzvlášť pokud ji nemůžete celou strávit na krásně zasněžených horách u hořícího krbu po prolyžovaném dni. Na druhou stranu přichází období vrstvení oblečení, které nabízí mnoho módních variací. A co víc, na scénu přicházejí tolik oblíbené svetry, jež v nevlídném počasí zahřejí a také leccos zakryjí! Které budou letos trendy?

Návrat 90. let

Pletená móda má své pevné místo v šatnících i na přehlídkových molech už dlouhé roky, a právě teď s přicházející zimou nastává její sezóna. Svetry jsou jedním z nejoblíbenějších kousků nejen díky svým tepelným vlastnostem, které je dělají praktickými, ale také pro svoji slušivost, jelikož v dnešní době seženete nepřeberné množství nejrůznějších střihů, délek, barev i vzorů.

Letos opět ucítíte hřejivý závan přelomu 80. a 90. let, kdy se velké oblibě těšily svetry se stojáčkem a zipem do poloviny délky. Tehdy jste je mohla pozorovat především v lyžařských střediscích jakožto součást lyžařského outfitu, kde se samozřejmě objeví i letos. Z hor si ale proklestily cestu i do měst, a tak je možné je spatřit i jako běžný kousek, který se dá nosit do práce či do kavárny.

Strčte je do kalhot

K džínům můžete zvolit kratší střihy volnějšího rázu, jejichž cíp nedbale zastrčte za pásek. V případě přiléhavých svetrů se pak nebojte zastrčit je do kalhot po celém obvodu a dát tak vyniknout svým křivkám. Zakoukáte-li se do svetru v oversized velikosti, neváhejte k němu obléct legíny, které se opět vracejí do módy. Získáte tak praktický outfit vhodný v kombinaci s teniskami či farmářkami na vycházku do přírody, pokud k němu obujete kozačky nebo chelsea boots, nemusíte se v něm stydět jít ani do práce či na kávu. Hodí se ale i k sukním a skvěle vypadá jak k džínovým nebo koženým, tak i k plisovaným.

Jako letuška

Svetry se stojáčkem a zipem si vás získají nejen svojí schopností nakombinovat se s řadou outfitů od sportovních po elegantní, ale také svojí praktičností. Právě zip vám totiž zajistí, že si při svlékání neponičíte účes a budete vypadat stále upraveně. Svetr můžete obléct buď na klasické bavlněné tričko a zapnout ho až ke krku, nebo ho naopak nechat široce rozevřený, ať už na holém těle nebo s přiznaným tílkem či tričkem. Pro elegantnější efekt si kolem krku uvažte šátek ve stylu letušky.

