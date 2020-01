Jedna emoce, která dokáže od základů změnit vaš vztah? Která to je?

Vděčnost dokáže divy

Být vděčná za to, co v životě máte, je důležitá věc. A také být vděčná za svého partnera a svoje blízké. Hlavní však je umět svoji vděčnost vyjadřovat. Není to nic složitého, stačí obyčejné poděkování. Uvidíte, že na lidi ve vašem okolí to bude mít obrovský vliv. Budou se tak cítit oceněni, milováni a váženi, což jsou občas pocity k nezaplacení. Jak se naučit děkovat?