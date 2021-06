Nevyzpytatelné počasí se konečně začíná umoudřovat a vypadá to, že se snad konečně dočkáme opravdového léta a plavkové sezóny. Jestli jste nestihla shodit všechna přebytečná kila, nezoufejte. Jednodílné plavky vám pomůžou problém vyřešit! Tady je aktuální nabídka obchodů, která potěší i plnoštíhlé ženy.

Řasení i hrátky s ramínky

Ano, právě jednodílné plavky dokážou leccos zakrýt, například větší bříško nebo zadeček. Pokud s těmito partiemi problém nemáte, klidně se zaměřte na odvážnější střihy jednodílných plavek odhalujících pupík, boky a podobně. Trápí-li vás menší prsa, zkuste zase nařasený vršek s volánky. Oblíbené jsou i plavky na jedno rameno a tenká ramínka letos ustupují těm širším.

Výhodou jednodílných plavek je, že je můžete nosit i jako součást běžného outfitu, což se hlavně u moře může hodit. Stačí k nim natáhnout džínové šortky a vše je vyřešeno, zkombinovat je ale můžete třeba i s midi plisovanou sukní a džínovou bundou pro chladnější večery.

Jak nosit plavky k běžnému outfitu? Podívejte se na video:

Po šedivém roce v lockdownu a také po dlouhé zimě vládnou létu veselé barvy, zejména pak neonové. Nebojte se proto odstínů, jako je limetková, mandarinková, růžová či tyrkysová, ať už ve společné kombinaci, nebo na jednobarevných plavkách.

Chcete-li si však zachovat eleganci, nic nezkazíte černou barvou, která je na opáleném těle sexy. Pokud vám přijde trochu fádní, zvolte si plavky s průstřihy, šněrováním či ozdobnými sponami nebo lemy. A jestli chcete být opravdu trendy, elegantní a sexy v jednom, zaměřte se na letošní módní hit – plavky v tělové barvě. Nude look je v kurzu!

Myslete ale na to, že pokud se vám zalíbily kousky s průstřihy, rafinovanými ramínky nebo šněrováním, je na místě být opatrná, co se týče opalování, abyste na konci dne nevypadala jako zebra. Přibalte si proto do plážové tašky také dvojdílné plavky, které si můžete převléct. Jaké by to měly být? To vám poradíme v příštím článku!

Inspiraci na nákupy najdete v naší galerii!