Jednoduché formování postavy na dovolené v bazénu: Tady je 5 cviků

Voda se „šlape“ ve vertikální poloze, nejčastěji tak, že nohy střídáte jako při chůzi jen s tím rozdílem, že šlapeme jakoby do stran. Modifikací pohybu nohou je však více. Budete-li šlapat bez pomoci rukou, bude cvik ještě náročnější. Pokud variantu bez dopomoci rukou zvládnete, lze šlapat i ve vzpažení anebo se třeba pokoušet „vyšlapat“ vysoko. Budete překvapeni, jak náročné to po pár minutách je.

Šlapání vody je jedna ze základních sebezáchranných plaveckých dovedností, kterou zvládají i někteří předškoláci, či dokonce starší batolata – obvykle to trénují na kurzech dětského plavání. Pakliže máte chuť dát zabrat svým dolním končetinám, hýždím i celkové fyzické vytrvalosti a toužíte spálit opravdu hodně kalorií, zařaďte šlapání vody na hloubce do svého pohybového programu.

Kraulové nohy s destičkou à la „paní Radová“ vás překvapí svou náročností

Pro plaveckého zelenáče může toto cvičení vypadat snadně a možná trochu dětinsky, ale vašemu tělu dá neuvěřitelně zabrat. „Cítit“ budete svaly nejen na hýždích, stehnech i lýtkách, ale při několika uplavaných bazénech i svaly na trupu včetně břišních!

K tomuto cviku potřebujete jakoukoliv obyčejnou plaveckou destičku, na kterou si volně položíte natažené paže i dlaně, bradu tak budete mít u hladiny, do níž můžete pusou volně vydechovat. Vlasy, oči i nos zůstává nad hladinou. Nohy kopají střídavě jako při kraulu, za nohama by se vám měla „vařit voda“ a neměly by při kopání cákat, ale ani být zanořené hlouběji pod hladinou. Pokud byste chtěli ještě zvýšit náročnost, uchopte desku kolmo k hladině, destička je zanořená zhruba do poloviny a vy se snažíte ji tak udržet po celou dobu plavání. Destička vytváří odpor a vy budete muset ještě více zabrat!