Jednoduché pomazánky na topinky: Z červené řepy, pikantní avokádová i tvarohová

Pomazánky vždy dokáží proměnit obyčejnou studenou večeři v něco lepšího. Ať už si je namažete na normální chleba nebo na topinky.

Rybí pomazánky trochu jinak

Že bychom měli jíst víc ryb, slýcháme pořád, pomazánky vám je pomůžou zařadit do jídelníčku i ve dnech, kdy na vyváření zkrátka není čas. Tuňáková pomazánka s černými olivami je jednoduchá a chutná skvěle. Vyzkoušejte i tuňákovou pomazánku s fazolemi, která je plná proteinů!

U tuňáka hodně záleží na tom, jakého si vyberete – kupujte vždy ve vlastní šťávě a s označením "doplhin safety", při průmyslovém lovu tuňáků to totiž často zbytečně odnesou i delfíni. U všech konzervovaných ryb ale platí, že je dobré číst složení, v konzervě totiž vůbec nemusí být to, co si myslíte.

I se sardinkami můžete dělat zázraky! Odborníci na zdravou výživu si je díky jejich vysokému obsahu zdravých omega-3 tuků nemůžou vynachválit, bohužel je ale většina Čechů neumí zpracovat jinak než s cibulí a kečupem. Vy raději zkuste sardinkovou pomazánku s avokádem nebo sardinkovou se sýrem cottage.

Červená řepa chutná s jogurtem i s křenem

Tato kořenová zelenina zažívá velký comeback do našich kuchyní a není se čemu divit, nejenže červená řepa skvěle chutná, ale navíc pročistí organismus, povzbudí játra a obsahuje porci vitamínů, kterou vaše tělo ocení.

Pomazánka z červené řepy s ořechy je geniálním spojením jednoduchých chutí, smetanu můžete navíc nahradit jogurtem a zdravá večeře je na světě. Vyzkoušet můžete i pomazánku z červené řepy s lučinou – lehká a jemná pomazánka, jak má být, nebo pomazánku z červené řepy s křenem – dosladit ji můžete podle chuti, ale klidně se bez cukru navíc obejde úplně.

Pažitka se hodí téměř do každé pomazánky!

V kuchyni ji můžete mít po ruce čerstvou po celý rok a pěstovat ji zvládne doslova každý – pažitka představuje jednoduchý způsob, jak vašim pomazánkám dopřát trochu svěžesti navíc. Klasickou mrkvovou pomazánku pažitka oživí, skvěle doplní i sladkou chuť jablek v této jablkovo-sýrové pomazánce, ale na skvělou pomazánku s pažitkou si vystačíte i jenom s cibulí a lučinou.

Nebojte se pálivého!

Nevadí vám něco trochu ostřejšího? Pikantní avokádové pomazánce chybí k dokonalosti už jenom sklenička vína. Pivaři zase ocení ostrou pomazánku s pivem. I pikantní česneková pomazánka vás potěší svou ostrou chutí, máte-li ale společnost, možná ji raději vynechte.