Jednoduchý kynutý koláč s ovocem: Za hodinku a půl máte chutnou svačinu

Kynutý koláč nemusí být něco, čeho byste se měli obávat. Tento recept od Koko je jednoduchý, rychlý a zaručeně bude mít úspěch. Celý postup najdete také na videu na konci článku.

Ingredience na 1 kulatý koláč

Na hranatý koláč přes celý plech je potřeba dvojnásobné množství.

těsto:

140 g hladké (špaldové) mouky + max 20 g na podsypávání

3 g sušeného droždí

25 g cukru krupice

35 g másla

50 ml smetany 10% (nebo plnotučné mléko)

1 vejce (žloutek do těsta, bílek na potření)

+ případně lžíce nakrmeného domácího žitného kvásku (možno vynechat!)

5–6 větších meruněk (ale mohou být i švestky, borůvky, rybíz...)

drobenka:

30 g másla

30 g cukru krupice

40 g hrubé mouky

Postup

Mouku, cukr, špetku soli a sušené droždí nasypejte do mísy a promíchejte. Pomalu rozehřejte máslo, do kterého vlijte smetanu. V sypké směsi si vytvořte důlek, do kterého vlijte vše tekuté společně se žloutkem. Přidejte i kvásek, máte-li. Všechno vidličkou promíchejte, aby se těsto spojilo. Když už vidlička nestačí, použijte k hnětení ruce. Těsto by mělo být hladké a lesklé.

Z něj vyválejte kulatý tvar, válet můžete rovnou na pečicím papíru. Rukou lehce vytvarujte okraje a nechte hodinku kynout. Mezitím si připravte drobenku nejlépe tak, že ji vypracujete prsty z másla, mouky a cukru. Na těsto rozmístěte ovoce, zasypte drobenkou a pečte přibližně 20 minut při 170 °C.

Celý postup najdete tady na videu: