Jednoduchý recept na domácí koblihy: Zkuste poctivou masopustní klasiku

Domácí koblihy provoní domov a vnesou do něj atmosféru pohody. Přitom nejsou nijak složité, kynutého těsta se rozhodně nebojte. Celý recept a postup pana Cuketky najdete i na videu v úvodu článku.

Suroviny na koblihy

175 g hladké mouky

175 g polohrubé mouky

150 ml vlažného mléka

60 g rozpuštěného másla

30 g krupicového cukru

10 g vanilkového cukru

2 vejce (pokojová teplota)

20 g droždí

1 lžíce tuzemáku

špetka soli

tuk na smažení (řepkový olej, sádlo)

Na plnění a zdobení:

130 g meruňkového džemu

2 lžíce moučkového cukru

Postup

Obě mouky prosijte do mísy robota. Přidejte cukr, vanilkový cukr, špetku soli a promíchejte. Ve středu vytvořte důlek, do kterého nalijte část vlažného mléka. Přidejte rozdrobené kvasnice a promíchejte s částí mouky okolo, dokud nevznikne řídké těstíčko. Zakryjte a nechte kvásek vzejít. Za 20 až 30 minut bude mít v sobě krásné bublinky!

Do kvásku přidejte zbylé mléko, rozpuštěné máslo (ne horké), vejce a tuzemák. S pomocí háku na těsto hnětejte v robotu asi 10 minut. Těsto v míse zakryjte a nechte kynout asi 90 minut, dokud neznásobí svůj objem.

Vykynuté těsto splácněte pěstí a rozdělte na porce s hmotností 50 g. Každý díl těsta pak vytvarujte do tvaru koule (viz video). Uložte na pomoučenou utěrku, zakryjte a nechte dokynout (30 až 45 minut podle okolní teploty).

Mezitím, co koblihy kynou, si už pomalu přichystejte nádobu a tuk na smažení. Počítejte s tím, že zahřátí tuku nějakou dobu trvá, tak aby vám koblihy nepřekynuly. Tuk by měl mít teplotu okolo 175 °C.

Koblížky smažte v několika várkách. Do oleje koblihu vkládejte opatrně a stranou, která byla při kynutí nahoru, dolů do oleje. První otočku udělejte asi po dvou minutách. Otočte a dosmažte i z druhé strany. Poté klidně ještě jednou, dvakrát otočte, aby byly koblihy propečené (celkem potřebují asi 5 až 6 minut). Počítejte s tím, že koblihy při smažení nabývají, tak jich nedávejte najednou moc. Pokud se nafouknou, můžou se do sebe zaklínit a pečou se pak nerovnoměrně. Pokud se kobliha při smažení začne nějak podivně nafukovat, klidně propíchněte bublinu nožem.

Hotové koblihy vyskládejte na plech nebo mřížku s papírovými ubrousky. Nechte je vychladnout a zbavit části tuku. Vychladlé koblihy naplňte připraveným džemem. Koblihu stačí ve středu propíchnout tenkým nožíkem a pak plnit cukrářským pytlíkem s úzkou špičkou (dělá se i speciální delší koblihová, ale bez té se klidně obejdete). Úplně ve finále koblihy ozdobte moučkovým cukrem. Celý postup krok za krokem najdete na videu v úvodu článku.

Tipy

V receptu vidíte, že používám trochu tuzemáku a vanilkový cukr. Stejně tak můžete do základu přidat další aromatické složky – citronovou kůru, vanilkový extrakt, skořici, kardamom, muškátový oříšek a další. Platí to i o cukru na obalení nebo posypání, do kterého můžete přidat trochu vanilky nebo vanilkového cukru.

