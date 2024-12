Jehličnany v zahradě: jakou péči potřebují v zimě a proč

Těžko bychom našli zahradu, na které nejsou jehličnany. Ať již tvoří živý plot nebo jsou jen jejím barevným dokreslením. Mnohé jsou zelené celý rok. Co je třeba udělat na zimu, aby ji jehličnany v dobré kondici přežily?

Když se projdeme lesem, jehličnany tam rostou do velkých rozměrů, aniž by se o ně někdo staral. Proto mnoho lidí předpokládá, že tomu stejně bude i na zahrádkách, a tak je nechávají svému osudu. Bohužel to často vede k tomu, že místo aby jim jehličnan dělal radost po celý rok – jak to umí – spíše skomírá a trpí.

Musíme si totiž uvědomit, že v zahrádkách rostou tyto stromy v trochu jiných podmínkách, než má les. Navíc velmi často vysazujeme kultivary, které jsou přizpůsobeny tak, aby vynikly i na menším prostoru. Protože mít na zahradě obrovskou borovici, jakou známe z lesa, si nemůže dovolit každý.

Jenže to má i svá ale: Tyto stromky jsou menší a mnohdy choulostivější než jejich lesní příbuzní. A to nemluvíme o různých exotických dřevinách pocházejících z mnohem jižnějších poloh. Ty se s naší zimou potýkají ještě obtížněji. I jehličnany proto potřebují péči, hlavně přes zimu. Pak nám budou dělat radost mnoho let.

Dožeňte hnojení

Pokud mají zahradní jehličnany úspěšně přežít zimu, vyplatí se pomoct jim kvalitním hnojením. To je ideální stihnout na podzim. Naštěstí v posledních letech se hlavní úder mrazů přesouvá na leden a únor, takže v prosinci bývají teploty přece jen ještě přijatelné a půda není promrzlá. Takže ještě máte čas leccos dohnat. Rovnou zapomeňte na všechna hnojiva obsahující dusík. To je ostatně obecné pravidlo téměř u všech rostlin. Ten totiž podporuje zejména růst, a s mladými výhonky by mráz nemilosrdně zatočil. Navíc byste tím jenom umožnili výhled na promrznutí rostliny. Péči potřebují zejména mladé stromky, které jste vysadili na podzim nebo v minulých letech.

Základem zdravého přezimování zahradních jehličnanů jsou hnojiva na bázi draslíku a hořčíku.

Pokud má strom nedostatek hořčíku, upozorní vás na to zejména žloutnoucí konce jehlic nebo větviček. Pak je potřeba jednat co nejrychleji, lepší je ale těmto situacím předcházet. Pokud jste nestihli pohnojit na podzim, v prosinci se vyplatí sáhnout spíše po speciálních směsích hnojiv určených pro jehličnany, které koupíte v každém hobbymarketu nebo zahradnictví. Trochu jednodušší je práce s těmi tekutými, i když jsou obvykle o něco dražší. Úkolem podzimního (v našem případě už zimního) hnojení je především podpořit vyzrávání pletiv a dřevnatění koncových výhonků, což přispívá k větší odolnosti vůči mrazu.

Nezapomeňte na zálivku

Pokud jde o nedostatek vláhy, patří jehličnany k poměrně citlivým rostlinám. Zejména zahradní kultivary mají mnohdy poměrně mělké kořeny, a tak nezvládnou před zimou načerpat dostatek vláhy z půdy. A jakmile je vše kolem zmrzlé, už ji nemají odkud brát. Jejich největší slabinou je přitom právě to, co nám dělá největší radost. Protože jehlice na zimu neshazují, přicházejí výparem o mnohem více vody než třeba listnáče. Pokud tedy půda není promrzlá, měli bychom je pravidelně zalévat. Pozor zejména na suché zimy bez sněhu, kdy vláha v půdě opravdu chybí.

Pomohou přirozeně pravidelné oblevy po sněžení, bez nich to ale bude na nás. Rozhodně se vyplatí – a opět zejména u mladých stromků – zintenzivnit zálivku ještě před příchodem zimy. V prosinci je obvykle ještě stále možné zalévat, a tak na to určitě nezapomínejte. Pozor přitom na to, kde má strom své kořeny. Mnoho zahrádkářů má tendenci zalévat ke kmeni stromu, ale tam u většiny druhů kořeny nejsou. Jehličnany je mají často rozprostřeny v poměrně velkém kruhu, čemuž je potřeba zálivku přizpůsobit.

Rada odborníka Vlastimil Šindelář, zahradník: Jehličnany nejsou solitéry a při výsadbě bychom na to měli myslet. Proto je vhodnější vysazovat je ve skupinkách, vytvoří si mezi sebou potřebné mikroklima. Nejenže zvýšíte jejich odolnost před mrazem, ale mnohem více tak vyniknou i na zahradě.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 11/22"

Text: Jan Lodl