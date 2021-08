Jeskyňka, Borůvka, Píšťalka: Co dělají dnes lásky básníka Štěpánka?

Borůvka Miroslava Šafránková

1982: Jak svět přichází o básníky

Jestli vám Borůvka z prvního dílu Básníků někoho připomíná, nedivte se. Je to totiž mladší sestra legendární Popelky Libušky Šafránkové. I Miroslavu čekala slibná herecká kariéra, nakonec ale vše dopadlo jinak. V roce 1982 excelovala v roli Borůvky, která je divácky nejoblíbenější láskou Štěpánka Šafránka, pak si ale na dlouhých deset let dala od hraní pauzu. Až v roce 1992 se znovu začala objevovat na televizních obrazovkách, a to v roli Arabely v pokračování Arabela se vrací.

V polovině devadesátých let se ale Miroslava provdala do Německa a s herectvím jednou provždy sekla. Vystudovala ekonomii v Mainzu a dala se na podnikání – založila dvě tiskové a mediální agentury Kapa a Kirké. Vrátit se zpátky před kamery nikdy netoužila.