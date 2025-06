Jezírko můžete mít i na balkoně: Jak jej vytvořit?

Nemusíte mít zahradu s jezírkem, abyste si užili šplouchání vody a pohled na rozkvétající lekníny. I na malém balkoně, terase nebo na střešní zahradě si můžete vytvořit vlastní vodní svět. A nebude to ani složité!

Voda jako dekorace i osvěžení

Vodní plocha může mít spoustu podob. Když není moc místa, postačí menší nádoba s promyšlenou skladbou rostlin. Pokud přece jen trochu prostoru zbývá, udělá velkou parádu i skupina nádob s různými druhy vodní a mokřadní flóry. Kromě živé dekorace získáte i přírodní osvěžovač vzduchu: v horkých dnech je mini jezírko doslova požehnáním. Navíc může posloužit i jako malá fontána.

V čem jezírko udělat?

Pro vodní zahrádku využijete prakticky cokoli, co alespoň trochu drží vodu. Nádoba by ale neměla být tím, co upoutá pozornost jako první; jde hlavně o rostliny. Skvěle vypadají staré plechové vaničky nebo nízké kulaté pozinkované nádoby. Přirozeně působí i dřevěné sudy, ale v jejich případě je potřeba myslet na izolaci – nejlépe pomocí silnější fólie, která ale musí být dost pružná, aby se přizpůsobila tvaru.

Velmi vhodné jsou terakotové nádoby. Nepotřebují žádné fólie, jsou stabilní a vizuálně sednou do přírodní kompozice. Plastové nádoby nechte až jako poslední možnost. I je ale můžete zkrášlit, třeba tak, že je vložíte do velkých proutěných košů nebo obalíte bambusovou rohoží.

Výška nádoby rozhoduje

Nádoba by měla být co nejširší a vysoká ideálně 40–50 cm, aby nad vrstvou substrátu zůstalo aspoň 20 cm vody. Některým druhům stačí i menší vodní sloupec, třeba kotvice plovoucí (Trapa natans), stolístek (Myriophyllum spicatum) nebo vodní salát (Pistia stratiotes) porostou i v mělké vodě.

Z mokřadních rostlin se v nádobách osvědčují nízký orobinec (Typha minima), drobnější druhy přesliček (Equisetum scirpoides) a kultivary puškvorce s panašovanými nebo jasně zelenými listy (Acorus calamus). Výrazně působí i sítina (Juncus effusus), ježohlav (Sparganium minimum) nebo zblochan vodní (Glyceria maxima), jehož listy září do dálky.

Z kvetoucích druhů vsaďte na žlutý kosatec (Iris pseudacorus) nebo vachtu trojlistou (Menyanthes trifoliata). Královnou vodních květin ale zůstává leknín. Pro pěstování v nádobách vybírejte nízké druhy, kterým stačí výška vody kolem 20–40 cm. Mezi ověřené kultivary patří karmínově červený 'Froebelii', bílý 'Alba', žlutý 'Helvola', světle růžový 'Rosea' nebo vínově červený 'Laydekeri Lilacea'.

Praktické rady, díky kterým vám jezírko pokvete

Kam nádobu umístit? V polostínu se voda nepřehřívá a netvoří se řasy. Ideální je chráněné místo na balkoně nebo terase. Výjimkou jsou lekníny: potřebují plné slunce, jinak nekvetou.

Jak připravit dno? Na dno nádoby nasypte centimetr říčního štěrku. Pokud máte větší nádobu, vytvořte pomocí kamení různé výšky; rostliny pak můžete sázet do rozdílných hloubek. Na štěrk přijde hlinitá zemina, vrstva rašeliny a trocha rybničního nebo říčního bahna. Teprve pak sázejte.

Kolik rostlin? Do nádoby o průměru 50 cm zasaďte maximálně 3–4 druhy. Kombinujte různé tvary i výšky. Rostliny můžete nechat zakořenit volně, nebo použít speciální plastové košíky či sítě z kokosového vlákna. Ty přijdou vhod hlavně u menších nádob, kde by jinak některé druhy mohly přerůstat. Substrát po výsadbě zakryjte štěrkem, jinak ho voda vyplaví. Až pak nádobu opatrně napusťte, nejlépe dešťovou vodou.

Jak o vodní zahradu pečovat? Údržba je minimální. Odstraňujte odumřelé části rostlin, dolévejte odpařenou vodu, případně trochu prořežte přerostlé druhy. Hnojit většinou není potřeba – výjimkou jsou opět lekníny, které časem přivítají pár tablet hnojiva do substrátu.

A co v zimě? Před tím, než přijdou mrazy, odčerpejte polovinu vody a nádobu přeneste do světlé místnosti s teplotou kolem 5 °C. Nebo ji pořádně zaizolujte (třeba bublinkovou fólií) a nechte venku. Vydrží.

Zdroje: autorský článek, gardeningknowhow.com, gardenersworld.com