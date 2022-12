Jezte o svátcích chytře: Jakým dobrotám se na Vánoce nemusíte vyhýbat?

Svátky máme všichni mimo jiné spojené s mlsáním a nezdravými dobrotami. Zmrzlina, čokoláda ani smažené nemusí být vždy tabu, ale… Na co si dávat na Vánoce pozor?

Smažte chytře Pokud vám tučné kusy kapra či řízků z prorostlé krkovice plavou v pánvi či ve fritovacím hrnci v oleji, „připlave" k vám spolu s kvalitními bílkovinami i řádná dávka naprosto zbytečného tuku. Skvělým vynálezem je v této situaci horkovzdušná fritéza. Usmažené porce nebudou nasáklé tukem, a budou tedy méně kalorické a nezdravé. Chuť smažených pokrmů z horkovzdušné fritézy je lehce jiná než pokrmů z pánve – dalo by se říct, že lehčí. Ve fritéze můžete také dusit, zapékat, péct, a to bez toho, abyste zapínala energeticky náročnější troubu. Pokud horkovzdušnou fritézu nemáte a nehodláte si ji pořizovat, zkuste tento rok usmažit řízky či kapra v troubě. Stačí porce lehce předsmažit, okapat a přemístit do rozpálené trouby na plech vyložený pečicím papírem.

Odlehčené cukroví Ve vánočním cukroví se snoubí hned tři problematické suroviny – ztužený tuk, bílý rafinovaný cukr a bílá mouka. Hojná konzumace této nesvaté trojice je z pohledu zdraví i nárůstu hmotnosti nejrizikovější. Toto kaloricky vydatné a na vitaminy a vlákninu chudé „kombo" však nemusíte hned nahrazovat stévií a celozrnnou moukou. Mnohdy stačí v receptu jen částečně redukovat cukr či tuk a třetinu mouky nahradit zdravější celozrnnou. Vláknina v ní obsažená se totiž postará o to, aby se cukr do krve uvolňoval postupněji, a tím se i oddaloval pocit hladu, který se po konzumaci klasických cukrovinek a cukroví dostavuje velice rychle. A nemusíme redukovat jen tuk a cukr, ale i samotné množství cukroví! Proč jíst ochucené „hroudičky" cukru a tuku až do poloviny ledna? Proč si nedat jen pár svátečních kousků – nebudou pak chutnat o to více?

Zdravý ovocný sorbet Sorbet je v podstatě voda s jemně rozmixovaným a našlehaným ovocem a cukrem. Množství cukru se odvíjí od sladkosti, ale i množství samotného ovoce. Kvalitní a málo doslazované sorbety lze pak bez rozpaků zařadit mezi zdravé sladkosti. Podobně můžeme vnímat i jogurtové a tvarohové zmrzliny s ovocem. Zde je však nutné si dobře vybírat! Čím méně cukru a tuku a více bílkovin, tím lépe.

Kvalitní tmavá čokoláda Kvalitní čokoláda s vysokým obsahem kakaa sice není nízkokalorickou lahůdkou, avšak disponuje mnoha nutričními přednostmi. Zpravidla obsahuje méně cukru a levného tuku. Kvalitní tmavá čokoláda s přirozeným obsahem kakaového másla bývá chuťově velmi intenzivní a obyčejně jí tedy sníme méně než přeslazené mléčné „hmoty". Skvělé bývají i tmavé čokolády s kousky sušeného ovoce – malin, pomeranče a podobně. Taková čokoláda nám vydrží i několik dní, klidně si tedy můžeme dopřát kvalitní a drahou. Kakao navíc obsahuje vitaminy skupiny B, vitamin E, beta-karoten, hořčík, zinek, železo, chrom a flavonoidy snižující krevní tlak a cholesterol. Kakao je též mírné afrodiziakum.