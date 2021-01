Jídlo a deprese: Jak ovlivní to, co jíte, vaše duševní zdraví?

Co budete dnes večeřet? A co zítra snídat? Víme, že to, co jíme, má vliv na naše fyzické tělo. Víte ale, že vaše strava může ovlivnit i vaši mysl? Mnohé studie jasně ukazují, že zdravá a výživná strava je nejen dobrá pro tělo, ale může taky pomoci zlepšit vaše duševní zdraví.