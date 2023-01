JINDRA (33): S přítelem jsem se rozešla kvůli penězům. Utrácel, jenže za moje

Jindra žila se svým přítelem v jedné domácnosti celé tři roky. Jenže on neudržel ani korunu a hodně ho bavilo žít si na vysoké noze. Navíc nejraději utrácel peníze, které nebyly jeho. Když Jindře došly úspory, současně jí došla i trpělivost.

Poznali jsme se před několika lety. Petr byl o dva roky starší a hned přeskočila jiskra. Pracovala jsem jako asistentka ředitele v jedné menší účetní firmě. Petr do naší firmy dovážel obědy.

Měl charisma a byl atraktivní. Jednou mě pozval na schůzku a začali jsme se pravidelně scházet, a protože jsme bez sebe nemohli být, brzy jsme si našli společné bydlení.

Na rozdíl ode mě Petr vystřídal několik různých zaměstnání, pracoval jako recepční ve fitku, v call centru, jako řidič zásilkové služby nebo jako realitní makléř.

Profese střídal na můj vkus moc často, byl to takový střelec. Do všeho jde po hlavě a nemá žádnou zodpovědnost k penězům. Nebyl škrt ani sobec, a to se mi na něm ze začátku líbilo.

Zaplatil kdekoli a cokoli a nikdy po mně nic nechtěl. A tak jsem neřešila, kde bere peníze a nikdy by mě nenapadlo, že když mu došly, prostě si je někde půjčil, a potom, co je vydělal, zase vrátil. A tak pořád dokola.

Poté, co jsme se spolu rozhodli žít, řešili zařizování společné domácnosti, začaly při každodenním soužití vyplouvat na povrch Petrovy horší vlastnosti. Hlavně rozhazovačnost.

Domluvili jsme se, že budeme platit nájem napůl, peníze budu posílat já a on mi svou půlku pošle na účet. Nakonec mi nájem často dlužil. Náklady na domácnost také většinou nechával na mně.

A když jsme šli na večeři nebo skleničku, nechal platit mě. Všechno bral jako samozřejmost a já neměla odvahu mu říct, aby mi dal nějaké peníze. Nedávno začal mluvit o tom, že bychom si mohli koupit auto.

„Bylo by fajn, kdyby sis úvěr vzala na sebe, a já bych ti na něj přispíval,“ oznámil mi jednoho dne. „Já bych půjčku stejně nedostal, ty máš stálou práci i odpovídající příjem, bude to tak lepší.“

Najednou mi jeho taktika došla. „Žiješ se mnou jenom pro peníze. Mám pocit, že tě jen sponzoruji a už jsem z toho dost unavená,“ začala jsem se bránit.

Nakonec jsem se rozhodla, že nemá cenu ve vztahu pokračovat. Za ty roky, co pracuji, jsem měla hodně naspořeno a musela jsem neustále sahat do svých úspor, o které jsem kvůli vztahu s Petrem přišla. Platila jsem dovolené, zútulňovala domácnost, ze svého jsem kupovala vybavení.

Už jsem toho měla dost. Nebylo to jednoduché, Petr mě citově vydíral a dělal scény, že myslím jen na sebe a jsem lakomá, ale nenechala jsem se zmanipulovat. Už jsem ze sebe nechtěla nechat dělat „dojnou krávu“. Bez něj je mi nyní lépe.