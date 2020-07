JINDŘIŠKA (40): S mužem jsme na vodě zažili čtyřku, manželství to pomohlo

Věrnost je pro mnohé lidi ve vztahu základním požadavkem. Jsou ale také tací, kteří praktikují otevřené vztahy a vyhovuje jim to. Jindřiška se s tímto pojmem setkala naživo. Jak to dopadlo?

S manželem Karlem a našimi společnými přáteli držíme tradici a každým rokem jezdíme na vodu na Vltavu. Vodáctví zbožňujeme mnohem víc než moře. Děti zůstávají na chalupě u babičky s dědou a my máme čas pro sebe. Každý rok se těšíme, jak si volno užijeme. Jenže tentokrát „přinesla voda“ něco, co nečekal ani jeden z nás.

Ten rok jsme se rozhodli pro kánoe. Naše skupina standardně sestávala ze tří párů. Kamarádka Libuška s manželem Luďkem ale přizvali ještě jeden pár navíc. Byli jsme zprvu naštvaní, protože jsme nechtěli narušovat naši sestavu novými lidmi. Na druhou stranu, proč vlastně nepoznat někoho nového? Bude zábava!

Problém byl ale v tom, že ani jeden z nového páru na vodě ještě nikdy nebyl, takže bylo jasné, že někdo z nás bude muset dělat každému z nich zadáka. Vyzvedli jsme lodě, seznámili se s novým přírůstkem „do rodiny“, Kristýnou a Michalem, a začali mezi sebou losovat, kdo půjde do lodě s Kristýnou a kdo s Míšou.

Samozřejmě to připadlo na mě a na Karla. Tomu to moc nevadilo, Kristýna byla opravdu sympatická sexy brunetka s nadupaným dekoltem a nešlo si nevšimnout, že po ní letmo kouká. Byli jsme spolu už dvanáct let, takže nějakou žárlivost jsem neřešila.

Než jsme vypluli, Michalovi jsem nejprve názorně ukazovala, co je úkolem háčka. Pádlování mu šlo dobře. Musím říct, že po těch letech to byla příjemná změna a myslím, že i Karel si to užíval. Vypadal spokojeně a jeho nová vodácká partnerka stejně tak. Opekli jsme buřty a poseděli až do noci u ohně. Náš kamarád Mirek hrál na kytaru, a kdo chtěl, zpíval. A jak to na vodě bývá, pilo se a pilo.

Oheň dohasínal a zůstali jsme jen my čtyři, já s Karlem a Kristýna s Michalem. Pili jsme dál. Cítila jsem, že už jsem opilá a padá na mě únava. A najednou se líbám s Michalem. Nechápala jsem, ale bylo mi to příjemné. A rozmlženým pohledem jsem viděla, jak to samé dělá můj manžel s Kristýnou! Vlastně mi to nevadilo.

Ráno, když jsem se horkem a hlukem zvenku vzbudila, měla jsem nějaké střípky v hlavě a myslela si, že to byl sen z opilosti. Bolela mě šíleně hlava a věděla jsem, že nezvládnu hned po snídani nasednout do lodě. Nevěděla jsem, kde je Karel, ve stanu nebyl.

Rozhlédla jsem se kolem a vidím, jak na mě mrká Michal s Kristýnou. Mezitím se blížil můj manžel se skloněnou hlavou. Začala jsem mít divný pocit. Okamžitě jsem se ho zeptala, zda si pamatuje minulou noc, že mám jen nějaké záblesky.

Podíval se na mě a řekl, že jsme měli milostnou „čtyřku“. Cože? Jak se to mohlo stát? Po té líbačce jsme skončili všichni čtyři u nás ve stanu. Na sex jako takový podle Karla nedošlo. Vzájemně jsme se osahávali a líbali.

A pak mi to naběhlo, ne všechno, jen malé střípky, a to stačilo. Vyletěla jsem ze stanu a skočila do vody. Všichni v kempu se po mně koukali, jestli se mi něco nestalo. Ledová sprcha mě trochu probrala a já si řekla, co bylo „na vodě“, zůstane pod vodou.

Večer, když se všichni z naší party usadili opět u ohně, šla jsem se projít, abych mohla přemýšlet. Vrátila jsem se s jasnou myšlenkou. My čtyři si musíme z očí do očí promluvit a vyříkat si předchozí večer. A tak se taky stalo.

Vzala jsem si stranou manžela, Michala i Kristýnu. Když jsme se o tom, co se dělo, začali bavit, Kristýna s Michalem se přiznali, že mají otevřený vztah. Milují se, ale každý si může dělat, co chce. „Jak takový vztah může fungovat?“ zeptala jsem se obou na rovinu. Shodli se na tom, že otevřená nevěra je lepší než ta utajovaná.

Manžel se na mě podíval pohledem, jako by jim chtěl dát za pravdu. Od tohoto setkání na vodě uplynul už rok. Během té doby jsme měli já i můj manžel úlet, o kterém jsme si otevřeně řekli. A přiznávám, že náš vztah je paradoxně intenzivnější než dřív.